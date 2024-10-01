WordPress 自动平台优化

WordPress 网站加载速度轻松提高 72% 的方法

通过 Automatic Platform Optimization，静态和动态的 WordPress 内容均从覆盖 330 个城市的 Cloudflare 网络交付。

Automatic Platform Optimization 的优势
Performance acceleration rocket orange
更快的页面加载时间

我们的测试显示，首字节时间(TTFB)改善了72%，首次内容绘制(FCP)改善了 23%。

Data analytics icon
改善用户体验和 SEO

速度提升意味着用户不必等待页面加载。此外，更好的页面性能可提升搜索引擎排名。

设置简单

下载 Cloudflare 插件，创建一个账户，回答几个问题，即可优化您的网站。Cloudflare

Code Web approved - orange
静态、动态内容均可缓存

HTML、CSS、JavaScript、插件和动态内容均由 Cloudflare 网络地理位置靠近用户的数据中心交付，从而实现最佳性能。

工作方式

Automatic Platform Optimization 将您的网站内容缓存在 Cloudflare 网络上

Automatic Platform Optimization 从 Cloudflare 网络交付静态和动态的 WordPress 内容，减少到源服务器的昂贵往返。所有通信均发生在用户设备和 Cloudflare 之间。

Cloudflare 网络与全球互联网用户的距离不超过 95 毫秒，意味着内容交付速度比眨眼还要快。

了解如何避免云服务隐藏成本以节省支出

获取白皮书

客户感言

“通过在 Cloudflare 的边缘网络上缓存静态 HTML，我们发现性能提升了 70-300%。 如果您的 WordPress 站点使用传统的 CDN，只缓存 CSS、JS 和图像，那么升级到 Cloudflare 的 WordPress 自动平台优化(APO)是一件不需要动大脑的事情，它将帮助您通过现代 JAMstack 和默认处于边缘的静态站点保持竞争力。”

网站内容经理 — Kinsta

Automatic Platform Optimization 的主要用例

Automatic Platform Optimization 帮助您可加速 WordPress 网站，不费吹灰之力。

Lightning bolt icon
加速 WordPress 网站

Cloudflare 让 WordPress 网站管理员点击几下鼠标即可加快网页加载速度。

Pull request icon
减少带宽成本

减少对源服务器的请求意味着带宽成本大幅降低。

自动平台优化
缓存动态内容

拥有丰富动态内容的网站可使用 Automatic Platform Optimization 来改善用户体验。

帮助全球组织加速数字资产

查看案例研究

为您的网站获取 Cloudflare Automatic Platform Optimization

开始使用

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2024 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标