我们的测试显示，首字节时间(TTFB)改善了72%，首次内容绘制(FCP)改善了 23%。
速度提升意味着用户不必等待页面加载。此外，更好的页面性能可提升搜索引擎排名。
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HTML、CSS、JavaScript、插件和动态内容均由 Cloudflare 网络地理位置靠近用户的数据中心交付，从而实现最佳性能。
Automatic Platform Optimization 从 Cloudflare 网络交付静态和动态的 WordPress 内容，减少到源服务器的昂贵往返。所有通信均发生在用户设备和 Cloudflare 之间。
Cloudflare 网络与全球互联网用户的距离不超过 95 毫秒，意味着内容交付速度比眨眼还要快。
“通过在 Cloudflare 的边缘网络上缓存静态 HTML，我们发现性能提升了 70-300%。 如果您的 WordPress 站点使用传统的 CDN，只缓存 CSS、JS 和图像，那么升级到 Cloudflare 的 WordPress 自动平台优化(APO)是一件不需要动大脑的事情，它将帮助您通过现代 JAMstack 和默认处于边缘的静态站点保持竞争力。”
网站内容经理 — Kinsta
Cloudflare 让 WordPress 网站管理员点击几下鼠标即可加快网页加载速度。
减少对源服务器的请求意味着带宽成本大幅降低。
拥有丰富动态内容的网站可使用 Automatic Platform Optimization 来改善用户体验。