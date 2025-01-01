Партнерства по аналитике

Cloudflare сотрудничает со многими популярными поставщиками средств аналитики, чтобы сделать анализ журналов и показателей более удобным для вас. Узнайте, как Cloudflare ускоряет ваши веб-сайты и помогает экономить пропускную способность, ранжируйте самые быстрые и самые медленные страницы вашего сайта и получайте уведомления о кибератаках, чтобы своевременно принимать необходимые меры. Используйте аналитику, чтобы настроить инструменты Cloudflare и сделать свой сайт максимально удобным для посетителей.
Обратитесь к своему менеджеру Customer Success, чтобы узнать больше. Более подробные сведения можно посмотреть в документации для разработчиков.
Прило�жение Cloudflare App для каждого из наших партнеров по аналитике содержит встроенные информационные панели, которые помогают анализировать полученные значения атрибутов веб-трафика, разбираться в атаках и методах их нейтрализации, собирать статистику производительности ваших веб-сайтов и приложений в сети Cloudflare.
Полностью настраиваемые информационные панели дают запас гибкости в выборе спецификаций, а многозначные фильтры помогают сузить область анализа, указав только нужные атрибуты для отладки и трассировки.
Используйте информацию с панелей для точной конфигурации инструментов Cloudflare и обеспечивайте производительность и надежность работы для конечных пользователей.
Узнайте об интеграции аналитики Cloudflare в этой публикации в блоге, объявляющей о нашем партнерстве в области аналитики.
Узнайте, как Cloudflare расширила партнерство с некоторыми провайдерами, включив отправку (push) журналов из пользовательского интерфейса.
Узнайте, как совместные решения Cloudflare и ее партнеров по аналитике помогают справляться с проблемами в сфере безопасности и производительности всего в пару действий.