Партнерства по аналитике

Анализируйте журналы и показатели Cloudflare, используя удобные платформы аналитики.
Illustration of Cloudflare integration with IBM QRadar

Cloudflare сотрудничает со многими популярными поставщиками средств аналитики, чтобы сделать анализ журналов и показателей более удобным для вас. Узнайте, как Cloudflare ускоряет ваши веб-сайты и помогает экономить пропускную способность, ранжируйте самые быстрые и самые медленные страницы вашего сайта и получайте уведомления о кибератаках, чтобы своевременно принимать необходимые меры. Используйте аналитику, чтобы настроить инструменты Cloudflare и сделать свой сайт максимально удобным для посетителей.

Обратитесь к своему менеджеру Customer Success, чтобы узнать больше. Более подробные сведения можно посмотреть в документации для разработчиков.

Illustration of Cloudflare integration with IBM QRadar

Наши партнеры

Анализируйте данные, используя готовые информационные панели

Приложение Cloudflare App для каждого из наших партнеров по аналитике содержит встроенные информационные панели, которые помогают анализировать полученные значения атрибутов веб-трафика, разбираться в атаках и методах их нейтрализации, собирать статистику производительности ваших веб-сайтов и приложений в сети Cloudflare.

Полностью настраиваемые информационные панели дают запас гибкости в выборе спецификаций, а многозначные фильтры помогают сузить область анализа, указав только нужные атрибуты для отладки и трассировки.

Используйте информацию с панелей для точной конфигурации инструментов Cloudflare и обеспечивайте производительность и надежность работы для конечных пользователей.

Если вы поставляете решения для аналитики и хотите стать нашим партнеров, свяжитесь с нами.

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Блог

Получите идеи Cloudflare от предпочитаемого вами поставщика аналитики

Узнайте об интеграции аналитики Cloudflare в этой публикации в блоге, объявляющей о нашем партнерстве в области аналитики.

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Блог

Больше продуктов, больше партнеров и новый взгляд на Cloudflare Logs

Узнайте, как Cloudflare расширила партнерство с некоторыми провайдерами, включив отправку (push) журналов из пользовательского интерфейса.

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Ссылка

Cloudflare объединяется с Microsoft, Splunk, Datadog и Sumo Logic, чтобы помогать клиентам эффективно использовать данные систем безопасности

Узнайте, как совместные решения Cloudflare и ее партнеров по аналитике помогают справляться с проблемами в сфере безопасности и производительности всего в пару действий.

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