Партнерства по аналитике

Прило�жение Cloudflare App для каждого из наших партнеров по аналитике содержит встроенные информационные панели, которые помогают анализировать полученные значения атрибутов веб-трафика, разбираться в атаках и методах их нейтрализации, собирать статистику производительности ваших веб-сайтов и приложений в сети Cloudflare.

Полностью настраиваемые информационные панели дают запас гибкости в выборе спецификаций, а многозначные фильтры помогают сузить область анализа, указав только нужные атрибуты для отладки и трассировки.

Используйте информацию с панелей для точной конфигурации инструментов Cloudflare и обеспечивайте производительность и надежность работы для конечных пользователей.