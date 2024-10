Parcerias de análise de dados Analise os logs e as métricas da Cloudflare com seu provedor de análise de dados favorito

A Cloudflare tem parcerias com plataformas conhecidas de análise de dados para facilitar a investigação de nossos logs e métricas. Saiba como a Cloudflare acelera sites e economiza na largura de banda, classifica suas páginas com carregamento mais rápido e mais lento, bem como recebe alertas sobre ataques cibernéticos para que você aja na hora certa. Use insights para ajustar a Cloudflare e oferecer a melhor experiência aos usuários finais.