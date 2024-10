Partnership di analisi Analizza i log e la metrica di Cloudflare utilizzando il provider di analytics preferito

Cloudflare ha collaborato con note piattaforme di analytics per semplificare l’analisi di log e metrica di Cloudflare. Scopri come Cloudflare velocizza i tuoi siti Web e ti fa risparmiare larghezza di banda, classifica le pagine di caricamento più veloci e più lente e ricevi avvisi sugli attacchi informatici in modo da poter agire. Utilizza le informazioni dettagliate per ottimizzare Cloudflare e fornire la migliore esperienza agli utenti finali.