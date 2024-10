Partenariats d'analyse Analysez les logs et les indicateurs Cloudflare à l'aide du fournisseur d'analyses de votre choix

Nous nous sommes associés avec des plates-formes d'analyse populaires afin de faciliter l'analyse des logs et des indicateurs Cloudflare. Découvrez comment Cloudflare accélère vos sites web, vous permet de réaliser des économies de bande passante, évalue vos pages les plus et les moins rapides à charger, tout en vous alertant des cyberattaques, afin de vous laisser le temps de prendre des mesures. Mettez ces statistiques à profit pour améliorer Cloudflare et offrir la meilleure expérience à vos utilisateurs finaux.