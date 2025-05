Segnalare un abuso

Nel raro caso in cui riceviamo un reclamo per violazione del copyright relativo a contenuti archiviati definitivamente tramite Cloudflare Stream, Cloudflare Pages, Cloudflare Workers, Cloudflare Workers KV o Cloudflare Images in modo tale che Cloudflare sia il provider di hosting, ti informeremo che siamo il provider di hosting e seguire il processo di rimozione ai sensi del Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(g). Come previsto da tale statuto, Cloudflare rimuove o disabilita l'accesso ai contenuti in presunta violazione che ospitiamo dopo aver ricevuto un avviso che fornisce tutte le informazioni necessarie sopra descritte. Allo stesso tempo, contatteremo il nostro cliente per informarlo della presunta violazione e che abbiamo rimosso o disabilitato l'accesso al contenuto. Se il nostro cliente risponde con una contronotifica firmata in cui dichiara di ritenere in buona fede che il materiale non avrebbe dovuto essere rimosso, condivideremo tale contronotifica con te e ti concederemo 10 giorni per rispondere. Se non ci comunichi entro 10 giorni che hai intentato una causa contro il nostro cliente in merito al contenuto, sostituiremo e ripristineremo l'accesso al contenuto in questione.