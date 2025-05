En el caso poco frecuente de que recibamos una reclamación de derechos de autor relacionada con contenido almacenado de forma permanente mediante Cloudflare Stream, Cloudflare Pages, Cloudflare Workers, Cloudflare Workers KV o Cloudflare Images, de tal forma que Cloudflare sea el proveedor de alojamiento, te comunicaremos nuestra función de proveedor de alojamiento y cumpliremos con el proceso de retirada de acuerdo con los términos de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de Estados Unidos (artículo 512(g) del título 17 del Código de los Estados Unidos). Conforme a ese estatuto, Cloudflare retirará o inhabilitará el acceso al contenido presuntamente infractor que alojamos tras la recepción de una notificación que proporcione toda la información necesaria descrita más arriba. Al mismo tiempo, nos pondremos en contacto con nuestro cliente para informarle de la presunta infracción y de que hemos retirado o desactivado el acceso al contenido. Si nuestro cliente responde con una notificación de contestación firmada donde declara que cree de buena fe que el material no se debe retirar, te transmitiremos dicha notificación y tendrás un plazo de 10 días para responder. Si en dicho plazo no recibimos ninguna notificación por tu parte conforme has presentado una denuncia contra nuestro cliente en relación con el contenido, restauraremos y restableceremos el acceso al contenido en cuestión.