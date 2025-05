Nos raros casos de recebermos uma reclamação de direitos autorais referente a conteúdo armazenado definitivamente por meio do Cloudflare Stream, Cloudflare Pages, Cloudflare Workers, Cloudflare Workers KV ou Cloudflare Images, em que a Cloudflare é o provedor de hospedagem, notificaremos você de que somos o provedor de hospedagem e seguiremos o processo de remoção de acordo com a Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital, 17 U.S.C. § 512(g). Conforme estabelecido por esse estatuto, a Cloudflare remove ou desativa o acesso ao conteúdo supostamente infrator que hospedamos ao receber uma notificação que fornece todas as informações necessárias descritas acima. Ao mesmo tempo, entraremos em contato com nosso cliente para informá-lo sobre a suposta infração e que removemos ou desabilitamos o acesso ao conteúdo. Se nosso cliente responder com uma contranotificação assinada, declarando acreditar de boa-fé que o material não deveria ter sido removido, compartilharemos essa contranotificação com você e lhe daremos 10 dias para responder. Se você não nos notificar dentro de 10 dias de que entrou com uma ação judicial contra nosso cliente em relação ao conteúdo, restituiremos e restauraremos o acesso ao conteúdo em questão.