Signaler un abus

Dans les rares cas où nous recevons une réclamation relative au droit d'auteur concernant du contenu stocké de manière permanente par l'intermédiaire des solutions Cloudflare Stream, Cloudflare Pages, Cloudflare Workers, Cloudflare Workers KV ou Cloudflare Images, de telle sorte que Cloudflare en soit le fournisseur d'hébergement, nous vous informerons de notre qualité de fournisseur d'hébergement et suivrons la procédure de suppression décrite dans le DMCA, titre 17 du Code des États-Unis, section 512, alinéa (g). Comme le prévoit cette loi, Cloudflare supprimera ou bloquera l'accès au contenu incriminé que nous hébergeons à réception d'un avis contenant l'ensemble des informations nécessaires décrites ci-dessus. Parallèlement, nous contacterons notre client pour l'informer de l'infraction présumée et de la suppression du contenu ou du blocage de l'accès à ce dernier. Si notre client répond par une notification de contestation signée et indiquant qu'il estime de bonne foi que le contenu n'aurait pas dû être supprimé, nous vous transmettrons cette contestation et vous laisserons 10 jours pour y répondre. En l'absence de notification de votre part dans les 10 jours suivant l'enregistrement de la réclamation déposée à l'encontre de notre client concernant ce contenu, nous restaurerons et rétablirons l'accès à ce dernier.