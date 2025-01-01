向 Cloudflare 举报滥用情形的主要方式是使用本页面中链接的滥用举报表单。我们的自动化系统和团队将确保您的举报及时得到处理。Cloudflare 通常无法处理通过电子邮件向我们提交的投诉。如果您通过电子邮件向我们发送投诉，您很可能会收到自动回复，指示您改为使用滥用举报表单。
当您向 Cloudflare 提��交举报表单时，您需要在举报表单中选择适当的类别。如果 Cloudflare 的 IP 地址显示在某个网站的 WHOIS 和 DNS 记录中，请使用下文中相应的类别：
侵犯版权和违反《数字千年版权法》（DCMA）
商标侵权
儿童性虐待内容（CSAM）
非自愿性露骨影像 (NCSEI)
暴力威胁和骚扰
网络钓鱼与恶意软件
常规
对于敏感性质的举报，包括人口贩运举报，请使用“暴力威胁和骚扰”选项。
“通用”类别应当用于未列出的其他非法或有害内容。
要举报域名滥用或与我们的注册商服务明确相关的其他问题，请相应使用以下对应的“Registrar - ”类别：
Registrar - 商标投诉 (UDRP)
Registrar - 不准确的 WHOIS
Registrar - 一般投诉
尽管通过我们的在线系统提交举报是确保获得立即回复的最佳方式，但如果 Cloudflare 在 ICANN WHOIS 列表中被列为注册商，您还可以向 registrar-abuse@cloudflare.com 发送与我们的注册商服务相关的电子邮件举报。