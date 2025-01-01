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遭到侵权的版权的标识（例如，您原创作品的链接或对涉嫌遭到侵权的材料的明确描述）；

侵权材料的标识和充足的信息，以便让 Cloudflare 在侵权网站上找到该材料（例如，违规使用受版权保护材料的网站的链接）；

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