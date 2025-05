Meldung von Regelverstößen

Der einfachste Weg, um Cloudflare Regelverstöße zu melden, ist die Verwendung des auf dieser Seite verlinkten Formulars. Unsere automatisierten Systeme und unser Team sind so organisiert, dass Ihre Meldung umgehend bearbeitet wird. Cloudflare ist im Allgemeinen nicht in der Lage, Beschwerden zu bearbeiten, die per E-Mail an uns gerichtet werden. Wenn Sie uns eine Beschwerde per E-Mail schicken, erhalten Sie wahrscheinlich eine automatische Antwort, in der Sie angewiesen werden, stattdessen das Formular zur Meldung von Regelverstößen zu verwenden.