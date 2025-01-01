向 Cloudflare 檢舉濫用行為的主要方法是使用本頁面連結的濫用行為檢舉表單。我們的自動化系統與團隊將確保您的檢舉及時獲得處理。Cloudflare 通常無法處理透過電子郵件向我們提交的投訴。如果您透過電子郵件向我們提交投訴，您可能會收到自動回覆，指示您改為使用濫用行為檢舉表單。
您向 Cloudflare 提交檢舉時，必須在檢舉表單上選取適當的類別。如果 Cloudflare 的 IP 位址顯示在某個網站的 WHOIS 和 DNS 記錄中，請適當地使用以下其中一個類別：
侵犯版權和違反《數位千禧年著作權法》(DMCA)
商標侵權
兒童性虐待內容 (CSAM)
非自願的性暗示意象 (NCSEI)
暴力威脅和騷擾
網路釣魚與惡意軟體
一般
對於敏感性質的檢舉，包括販賣人口檢舉，請使用「暴力威脅和騷擾」選項。
其他未列出的非法或有害內容請選取 [一般] 類別。
若要檢舉網域名稱濫用行為或其他與網域名稱註冊商服務明確相關的問題，請相應地使��用以下 [網域名稱註冊商 -] 類別之一：
網域名稱註冊商 - 商標投訴 (UDRP)
網域名稱註冊商 - 不準確的 WHOIS
網域名稱註冊商 - 一般投訴
雖然透過我們的線上系統提交檢舉是確保獲得即時回應的最佳方法，但如果 Cloudflare 已在 ICANN WHOIS 名單中列為網域名稱註冊商，您也可以透過電子郵件，將與我們網域名稱註冊商服務相關的檢舉寄送至 registrar-abuse@cloudflare.com。