Polestar rafforza la fiducia dei consumatori cinesi e vince il Super Bowl con Cloudflare

Polestar si è sempre concentrato su prestazioni e innovazione. Sin dall'inizio come squadra di corse automobilistiche, l'organizzazione si è evoluta fino a diventare il braccio di Volvo relativamente alle prestazioni. Sotto il marchio Volvo, il badge Polestar è diventato sinonimo delle offerte più sportive del produttore svedese.

Oggi, in qualità di produttore indipendente di auto elettriche, Polestar applica il suo talento allo sviluppo e alla produzione di veicoli elettrici di lusso (EV) orientati al design e alle prestazioni. L’etica dell’azienda – Pure Progressive Performance – è al centro del suo approccio a tutti gli aspetti del business, dalle auto che progetta all’esperienza cliente end-to-end che fornisce.

La sfida: aumentare la fiducia dei clienti cinesi, trovare un partner di sviluppo strategico e garantire una fornitura di contenuti ad alte prestazioni

Per i produttori di automobili, un’infrastruttura digitale efficace è fondamentale sia per le prestazioni del prodotto sia per il modo in cui i clienti percepiscono e interagiscono con il produttore. Nel settore dei veicoli elettrici ad alte prestazioni, Polestar ha un pedigree meccanico, ma vuole portare la sua esperienza digitale a un livello superiore.

"Polestar ha una visione unica su come acquistare un'auto ed è molto importante per noi soddisfare tali aspettative", spiega Mikael Vesavuori, Cloud Software Architect e Technical Standards Lead presso Polestar.“Che tu acquisti le nostre auto online o visiti uno degli spazi Polestar, uniamo la dimensione fisica a quella digitale per offrire un incontro automobilistico e di vendita al dettaglio molto più ricco”.

Un modo per raggiungere questo obiettivo è il Polestar Configurator, una caratteristica centrale degli spazi fisici distintivi di Polestar. Si tratta di un punto di contatto fisico e digitale ricco di contenuti multimediali che consente agli acquirenti di familiarizzare con le configurazioni dei veicoli, le opzioni, i materiali e le finiture interni ed esterni.

Sfortunatamente, il Polestar Configurator ha riscontrato problemi di prestazioni e disponibilità in Cina, un mercato redditizio in cui un'auto su cinque venduta è un veicolo elettrico (1).

Al centro del problema c’era il provider della CDN di Polestar, che aveva problemi con la restrittiva infrastruttura Internet cinese e problemi di connettività con la sua rete globale AWS.L’unica soluzione era un partner in grado di superare la latenza, la congestione, il peering e i problemi DNS che influivano negativamente sulla percezione dei clienti della tecnologia Polestar e delle auto stesse.

Oltre a risolvere questi problemi, Polestar desiderava una partnership strategica che la aiutasse lungo il percorso di sviluppo del software. L'azienda stava sviluppando un'architettura micro-front-end per la propria presenza sul Web che si basava su più applicazioni. Queste applicazioni dovevano interagire perfettamente per fornire un'esperienza utente in linea con gli obiettivi del marchio Polestar.

"Stavamo cercando un partner proattivo con esperienza di sviluppo, ma alle riunioni con i fornitori ci limitavamo a consegnarci la documentazione e a dire: 'Ecco come affronteremo i problemi che state avendo'", ha affermato Johan Larsson, responsabile tecnico per il Team della piattaforma Polestar.

Infine, man mano che Polestar espandeva i propri spazi fisici e online a livello internazionale e iniziava a commercializzare i propri prodotti in modo più proattivo, volevano sicurezza e distribuzione di contenuti di livello aziendale per garantire che rimanessero performanti in ogni scenario e mercato immaginabile.

Cloudflare China Network offre prestazioni e affidabilità di livello mondiale

"È stata una questione di tempismo perfetto in una situazione pessima”, afferma Vesavuori, spiegando il passaggio di Polestar a Cloudflare. Con l’attuale partnership per la CDN in attesa di rinnovo contrattuale e la connettività cinese in ritardo, Polestar ha iniziato a ricercare il partner ideale per la soluzione.

"L'elenco spaziava da molti nomi a pochissimi", ha spiegato."Solo Cloudflare ha soddisfatto tutti i requisiti e ha soddisfatto tutti i nostri requisiti assoluti per una rete dedicata in Cina: stabilità del marchio, affidabilità comprovata e un approccio molto orientato a DevOps".

Dopo il passaggio, Polestar ha riscontrato un miglioramento immediato nelle prestazioni del suo configuratore in loco e delle proprietà web grazie alla partnership di Cloudflare China Network con il più grande fornitore cinese di servizi Internet e cloud, JD Cloud. Questa partnership fornisce ai clienti Cloudflare una presenza di rete geograficamente distribuita nelle principali città della Cina per servire i loro contenuti statici e dinamici e un accesso illimitato al serverless computing di Cloudflare.

"Con il nostro fornitore precedente, era tutto difficile da configurare e risolvere", ha affermato Larsson. “Con Cloudflare ha funzionato come per magia. Abbiamo notato subito le prestazioni: le nostre pagine cinesi erano accessibili come qualsiasi altra pagina, in qualsiasi parte del mondo".

“Il nostro vantaggio più importante nel passaggio a Cloudflare China è stato il miglioramento generale della prevedibilità e della stabilità.Funziona sempre", ha aggiunto Vesavuori. "Dal lato del cliente, la capacità di fornire una tecnologia affidabile garantisce fiducia".

Una vittoria in termini di performance al Super Bowl con Workers e la rete globale Cloudflare

Oltre ad adottare la rete Cloudflare China, Polestar ha abbandonato i suoi servizi cloud e il provider CDN poco performanti, è passata alla rete globale Cloudflare per la distribuzione di contenuti in tutto il mondo e ha iniziato lo sviluppo Web utilizzando i servizi di edge computing serverless di Cloudflare Workers.

Per quanto riguarda lo sviluppo, Polestar è stato in grado di migrare rapidamente l'intera architettura micro-front-end e le applicazioni su Workers, la piattaforma serverless di Cloudflare per l'esecuzione di applicazioni e codice ai margini della rete.La documentazione di Cloudflare, oltre alla sua forte comunità online e alle consultazioni, alle demo e alle procedure dettagliate dei team di supporto proattivi di Cloudflare, hanno ulteriormente accelerato la transizione.

Un altro vantaggio per l'azienda è stata la possibilità di testare facilmente le sue versioni utilizzando Workers, un processo che Polestar precedentemente riteneva noioso e dispendioso in termini di tempo.Il tempo risparmiato ha consentito ai team tecnici di Polestar di concentrarsi sugli obiettivi aziendali principali.

"Workers era la soluzione più compatibile con la tecnologia che utilizziamo per sviluppare le nostre applicazioni: le soluzioni di altri fornitori erano astratte in un modo che rendeva difficile avere un'idea di cosa sarebbe successo se avessimo apportato modifiche", ha spiegato Larsson."Utilizzando Workers, abbiamo un controllo granulare di tutto e possiamo facilmente testare per garantire che la nostra configurazione sia corretta prima di rilasciare qualsiasi cosa".

Per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti, Polestar ha messo alla prova la rete globale Cloudflare quando ha trasmesso la pubblicità ‘Nessun compromesso’ durante il Super Bowl 2022. Nei due minuti successivi alla sua messa in onda, lo spot pubblicitario ha fatto registrare oltre 150.000 visite al sito Web, un aumento del traffico di quasi il 500%.Il sito ha inoltre registrato un aumento del traffico long-tail di circa il 15% nelle settimane successive allo spot televisivo.

“Subito dopo la messa in onda dello spot del Super Bowl, gli spettatori hanno completato oltre 2.000 configurazioni.Abbiamo anche riscontrato un record di auto vendute dopo l’evento, senza neanche battere ciglio", ha affermato Vesavuori."Senza Cloudflare come parte della nostra infrastruttura principale, ciò non sarebbe potuto accadere".

Con il 99,7% del traffico servito dalla cache di Cloudflare, rispetto a un massimo dell'80% con i fornitori precedenti, la rete Polestar è più veloce e resiliente che mai. Il ridimensionamento e l'ottimizzazione delle immagini di Cloudflare alleggeriscono ulteriormente i requisiti di larghezza di banda di Polestar, aumentano le prestazioni e rendono reattivo il suo sito Web ad alta intensità grafica su qualsiasi dispositivo.

Guardando al futuro, Polestar intende rafforzare la sua partnership con Cloudflare per esplorare nuovi servizi. L'azienda sta esaminando Cloudflare Stream per l'archiviazione video, la codifica e la riproduzione del bitrate adattivo, oltre ad approfondire Workers KV, la soluzione di archiviazione di chiavi-valori-dati edge di Cloudflare.

“Cloudflare sta adottando misure che sconvolgono il mercato tradizionale.È molto interessante seguire i loro servizi emergenti e capire come miglioreranno la nostra prossima generazione di applicazioni edge", ha affermato Larsson.

"Cloudflare è il gemello di Polestar nel senso che sta innovando e rivoluzionando lo sviluppo di software classico. Penso che la nostra relazione continua sarà una delle chiavi del successo di Polestar", ha aggiunto Vesavuori.

