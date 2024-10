A Polestar aumenta a confiança do consumidor chinês e conquista uma vitória no Super Bowl com a Cloudflare

A Polestar sempre focou no desempenho e na inovação. Desde as suas raízes como uma equipa de corridas de automóveis, a organização evoluiu para se tornar o braço de ajuste de desempenho da Volvo. Sob a marca Volvo, o emblema Polestar tornou-se sinônimo das ofertas mais esportivas do fabricante sueco.

Hoje, como fabricante independente de carros elétricos, a Polestar aplica seu talento no desenvolvimento e fabricação de veículos elétricos (EVs) de luxo com design avançado e orientados para o desempenho. O espírito da empresa, Pure Progressive Performance, está no centro da sua abordagem a todos os aspectos do negócio, desde os automóveis que desenha até à experiência completa do cliente que proporciona.

O Desafio: aumentar a confiança do cliente chinês, encontrar um parceiro de desenvolvimento estratégico e garantir a distribuição de conteúdo de alto desempenho

Para os fabricantes de automóveis, uma infraestrutura digital eficaz é fundamental tanto para o desempenho do produto como para a forma como os clientes percebem e interagem com o fabricante. No setor de EV de desempenho, a Polestar tem pedigree mecânico, mas quer levar sua experiência digital para o próximo nível.

“A Polestar tem uma visão única sobre como comprar um carro e é muito importante para nós atender a essas expectativas”, explica Mikael Vesavuori, arquiteto de software em nuvem e líder de padrões técnicos da Polestar. “Quer você compre nossos carros on-line ou visite um dos espaços da Polestar, unimos as dimensões física e digital para fornecer um encontro automotivo e de varejo muito mais rico.”

Uma forma de conseguir isso é o Polestar Configurator, um recurso central dos distintos espaços físicos da Polestar. É um ponto de contato físico e digital rico em mídia que familiariza os compradores com configurações, opções e materiais e acabamentos internos e externos do veículo.

Infelizmente, o Polestar Configurator enfrentou problemas de desempenho e disponibilidade na China, um mercado lucrativo onde um em cada cinco carros vendidos é um EV (1).

No centro do problema estava o fornecedor CDN da Polestar, que tinha problemas com a infraestrutura chinesa de internet restritiva e problemas de conectividade com a sua rede global AWS. A única solução era um parceiro que pudesse superar a latência, o congestionamento e o peering, além dos problemas de DNS que afetavam negativamente a percepção dos clientes sobre a tecnologia Polestar e os próprios carros.

Além de resolver esses problemas, a Polestar queria uma parceria estratégica para ajudar em seu roteiro de desenvolvimento de software. A empresa estava desenvolvendo uma arquitetura micro-front-end para sua presença na web que dependia de vários aplicativos.Esses aplicativos precisavam interagir perfeitamente para fornecer uma experiência do usuário alinhada aos objetivos da marca Polestar.

“Estávamos procurando um parceiro proativo com experiência em desenvolvimento, mas estávamos em reuniões com fornecedores simplesmente nos entregando documentação e dizendo: 'Veja como você pode lidar com os desafios que está enfrentando'”, diz Johan Larsson, líder técnico da equipe da plataforma Polestar.

Por fim, à medida que a Polestar escalava internacionalmente os seus espaços on-line e físicos e começava a comercializar os seus produtos de forma mais proativa, eles queriam segurança e entrega de conteúdos de classe empresarial para garantir que continuassem a ter desempenho em todos os cenários e mercados imagináveis.

A Cloudflare China Network oferece desempenho e confiabilidade de categoria mundial

“Foi uma questão de timing perfeito em uma situação muito ruim”, diz Vesavuori, explicando a mudança da Polestar para a Cloudflare. Com a atual parceria de CDN prestes a ser renovada e a conectividade chinesa atrasada, a Polestar começou a pesquisar para encontrar o parceiro de solução ideal.

“A lista passou de muitos nomes para poucos”, explica. “Somente a Cloudflare cumpriu tudo e atendeu a todos os nossos requisitos absolutos para uma rede dedicada na China: estabilidade de marca, confiabilidade comprovada e uma abordagem muito orientada para DevOps.”

Após a mudança, a Polestar observou uma melhoria imediata no desempenho de seu Configurator no local e propriedades da web devido à parceria da Cloudflare China Network com o maior provedor de serviços de internet e nuvem da China, a JD Cloud. A parceria oferece aos clientes da Cloudflare uma presença de rede geograficamente dispersa nas principais cidades da China para distribuir seu conteúdo estático e dinâmico e acesso irrestrito à computação sem servidor da Cloudflare.

“Com nosso fornecedor anterior, tudo era difícil de configurar e solucionar problemas”, diz Larsson. “Com o Cloudflare, funcionou como mágica. Vimos desempenho instantaneamente. Nossas páginas em chinês eram tão acessíveis quanto qualquer outra página, em qualquer lugar do mundo.”

“Nosso ganho mais importante na mudança para a Cloudflare China foi a melhoria geral na previsibilidade e estabilidade. Sempre funciona”, acrescenta Vesavuori. “Do lado do cliente, essa capacidade de fornecer tecnologia confiável garante confiança.”

Uma vitória de desempenho no Super Bowl com o Workers e a rede global da Cloudflare

Além de adotar a Cloudflare China Network, a Polestar abandonou seu provedor de serviços em nuvem e CDN de baixo desempenho, mudou para a rede global da Cloudflare para distribuição de conteúdo em todo o mundo e começou o desenvolvimento web usando os serviços de computação de borda sem servidor do Cloudflare Workers.

No que diz respeito ao desenvolvimento, a Polestar conseguiu migrar rapidamente toda a sua arquitetura e aplicativos micro-front-end para o Workers, a plataforma sem servidor da Cloudflare para execução de aplicativos e códigos na borda de rede. A documentação da Cloudflare, além de sua forte comunidade on-line e consultas, demonstrações e orientações das equipes de suporte proativas da Cloudflare, aceleraram ainda mais a transição.

Outra vitória da empresa foi a capacidade de testar facilmente seus lançamentos usando o Workers, um processo que a Polestar anteriormente considerava tedioso e demorado.O tempo economizado liberou as equipes técnicas da Polestar para se concentrarem nos principais objetivos da empresa.

“O Workers foi o mais compatível com a tecnologia que usamos para desenvolver nossos aplicativos. As soluções de outros fornecedores eram abstraídas de uma forma que tornava difícil ter uma noção do que aconteceria quando fizéssemos alterações”, explica Larsson. “Usando o Workers, temos controle granular de tudo e podemos testar facilmente para garantir que nossa configuração esteja correta antes de lançarmos qualquer coisa.”

No lado da distribuição de conteúdo, a Polestar colocou a rede global da Cloudflare à prova quando exibiu o comercial "No Compromises" durante o Super Bowl de 2022. O anúncio resultou em mais de 150 mil visitas ao site, um aumento de tráfego de quase 500 por cento – nos dois minutos depois que foi ao ar. O site também registrou um aumento no tráfego de cauda longa de cerca de 15% nas semanas seguintes ao comercial de TV.

“Imediatamente após a exibição do comercial do Super Bowl, os espectadores completaram mais de duas mil configurações. Também vimos um recorde de vendas de carros vendidos após o evento sem erros fatais ou mesmo vacilações”, diz Vesavuori. “Sem a Cloudflare como parte da nossa infraestrutura principal, isso não teria acontecido.”

Com 99,7% de seu tráfego atendido pelo cache da Cloudflare, acima do máximo de 80% com seus provedores anteriores, a rede da Polestar está mais rápida e resiliente do que nunca. O redimensionamento e a otimização de imagens da Cloudflare aliviam ainda mais os requisitos de largura de banda da Polestar, aumentam o desempenho e tornam seu site com muitos gráficos responsivo em qualquer dispositivo.

Olhando para o futuro, a Polestar pretende reforçar a sua parceria com a Cloudflare e explorar novos serviços. A empresa está analisando o Cloudflare Stream para armazenamento de vídeo, codificação e reprodução de taxa de bits adaptável, além de se aprofundar no Workers KV, a solução de armazenamento de dados de valor-chave de borda da Cloudflare.

“A Cloudflare está tomando medidas que revolucionam o mercado tradicional. É muito interessante acompanhar seus serviços emergentes e descobrir como eles irão melhorar nossa próxima geração de aplicativos na borda”, afirma Larsson.

“A Cloudflare é gêmea da Polestar no sentido de que está inovando e revolucionando o desenvolvimento de software clássico. Acredito que nosso relacionamento contínuo será uma das chaves para o sucesso da Polestar”, acrescenta Vesavuori.

1