Polestar 利用 Cloudflare 提振中国消费者的信心并在超级碗期间的广告中取得优异成果

Polestar 历来重视性能与创新。该企业从赛车队起家，发展成为 Volvo 的性能调整部门。在 Volvo 这个瑞典厂商品牌旗下，Polestar 徽章成为了运动车型的代名词。

如今，作为独立的电动汽车厂商，Polestar 运用自身才干，致力于开发并制造一些设计新潮、性能优先的豪华电动汽车 (EV)。该公司的宗旨是纯粹、先锋、高性能，它们深刻体现在业务的方方面面，从公司所涉及的汽车，到公司所提供的端到端客户体验，无不如此。

面临挑战：提振中国客户信心，寻找战略开发合作伙伴，并确保性能优异的内容交付

对于汽车厂商来说，有效的数字基础设施对于产品性能以及厂商在客户眼中的形象、客户与厂商的互动模式至关重要。在高性能 EV 行业，Polestar 有着机械背景，但希望将数字体验提升到更高水平。

Polestar 的云软件架构师和技术标准负责人 Mikael Vesavuori 解释说：“Polestar 对于人们买车的方式有着独特的看��法，对我们来说，满足这些期望至关重要。无论人们是网上买车，还是到访某个 Polestar 空间，我们都整合了实体和数字维度，提供丰富得多的零售和汽车体验。”

他们实现这一点的一种途径是 Polestar Configurator，这是 Polestar 独特实体空间的一项核心特色。它是一种带有丰富媒体的数字和实体接触点，让买家熟悉车辆配置、选件以及内外材质和装饰配件。

不幸的是，Polestar Configurator 在中国遇到了性能和可用性问题，而在中国这个利润丰厚的市场，每售出五辆车，就有一辆是 EV (1)。

问题的核心在于，Polestar 的 CDN 提供商因中国受到限制的互联网基础设施而遇到问题，并在其全球 AWS 网络中遇到连接问题。唯一的解决方案是由一个合作伙伴来解决延迟、拥塞和对等连接以及 DNS 问题，因为这些问题已经导致客户对 Polestar 的技术和汽车本身产生了不好的印象。

除了解决这些问题，Polestar 还需要找一个战略合作伙伴，在践行软件开发路线图的过程中保驾护航。该公司当时正在为其依赖多个应用程序的在线业务开发微前端架构。这些应用程序需要无缝交互，以提供符合 Polestar 品牌目标的用户体验。

Polestar 平台团队技术负责人 Johan Larsson 说：“我们需要一个具备开发者经验的积极合作伙伴，但我们与供应商开会，供应商只是递给我们一些文件并说：‘按此照办，就能解决你们面临的难题。’”

最后，随着 Polestar 在国际上扩展其在线和实体空间，并开始更积极主动地推销其产品，他们需要企业级安全性和内容交付，确保他们在每个想象得到的场景和市场都保持优异表现。

Cloudflare 中国网络提供了世界一流的性能和可靠性

Vesavuori 在解释 Polestar 使用 Cloudflare 的�举措时说：“当时就是在一个非常糟的状况下的完美时机。”鉴于与现行 CDN 合作伙伴的合同有待续订，而中国的连接缓慢滞后，Polestar 开始研究寻找理想的解决方案合作伙伴。

他解释说：“名单一开始包含许多候选项，我们缩减到很少的几个。只有 Cloudflare 符合所有条件且满足我们对专用中国网络的所有绝对要求——品牌稳定性、经实践检验的可靠性以及高度面向 DevOps 的方法。”

切换后，得益于 Cloudflare 中国网络与中国最大的互联网和云服务提供商京东云的合作伙伴关系，Polestar 的现场 Configurator 和 Web 资产的性能立即得到提升。这一合作伙伴关系为 Cloudflare 客户提供了跨全中国主要城市的地理上分散的网络覆盖，以提供他们的静态和动态内容，以及对 Cloudflare 无服务器计算的无限制访问。

Larsson 说：“在与之前的供应商合作时，一切都很难进行配置和故障排除。而与 Cloudflare 合作时，整个过程就像魔法一般。我们立即提升了性能——我们的中国网页就和世界上任何地方的其他任何网页一样易于访问。”

Vesavuori 补充说：“我们改用 Cloudflare 中国网络的最重要收获就是可预测性和稳定性全面提升。它从来都没有出过差错。在客户端，能够交付可靠的技术，就能保证得到客户的信任。”

使用 Workers 和 Cloudflare 全球网络在超级碗期间的广告中取得优异成果

除了采用 Cloudflare 中国网络之外，Polestar 还放弃了表现不佳的云服务和 CDN 提供商，改用 Cloudflare 全球网络在全世界交付内容，并使用 Cloudflare Workers 无服务器边缘计算服务开始网络开发。

谈到开发，Polestar 能够迅速将其微前端架构和应用程序整体迁移到 Workers，这是 Cloudflare 无服务器平台，用于在网络�边缘上运行应用程序和代码。Cloudflare 文档配合其强大的在线社区以及来自积极的 Cloudflare 支持团队的咨询、演示和教程，进一步加快了过渡进程。

Polestar 赢得的另一项优势就是，之前测试其版本非常繁琐而费时，而现在能够使用 Workers 轻松完成这个过程。利用节省的时间，Polestar 的技术团队能够专注于核心业务目标。

Larsson 解释说：“Workers 与我们用于开发应用程序的技术的兼容程度最高——其他供应商的解决方案比较抽象，我们很难预测在做出更改时会发生什么情况。使用 Workers，我们能够精细控制一切内容，可以轻松测试来确保我们的设置正确无误，然后再进行发布。”

在内容交付端，Polestar 在 2022 年超级碗比赛期间播出了“No Compromises”（决不妥协）商业广告，对 Cloudflare 全球网络进行了检验。这个广告在播出后的两分钟内带来了超过 15 万次的网站访问，流量几乎增加了 500%。在电视广告之后的几个星期，网站的长尾流量也增加了大约 15%。

Vesavuori 说：“在播出超级碗商业广告后不久，观看者就完成了超过 2000 个配置。活动后的汽车销量也创下记录，而且没有出现致命错误，我们也没有丝毫畏缩。如果没有 Cloudflare 作为我们核心基础设施的一部分，这是不可能发生的事情。”

通过从 Cloudflare 缓存服务 99.7% 的流量，高于以往提供商的最高 80%，Polestar 网络比以往任何时候更快、更有韧性。Cloudflare 图像大小调整和优化进一步减轻了 Polestar 的带宽要求，提高了性能，并使其包含大量图像的网站能够在任何设备上快速响应。

展望未来，Polestar 打算巩固与 Cloudflare 的合作伙伴关系，并探索新的服务。该公司考虑采用 Cloudflare Stream 进行视频存储、编码和自适应比特率播放，并更深入探索 Workers KV —— Cloudflare 的边缘键值数据存储解决方案。

Larsson 说：“Cloudflare 的行动颠覆了传统市场。关注他们的新兴服务，并弄清楚这些服务会如何改善我们在边缘上的下一代应用程序，这非常有意思。”

Vesavuori 补充说：“从开展创新和颠覆经典软件开发的意义上讲，Cloudflare 与 Polestar 就像一对双胞胎。在我看来，延续我们的合作关系，将成为 Polestar 成功的关键一环。”

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