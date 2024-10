Polestar stärkt das Vertrauen der chinesischen Verbraucher und erzielt eine erstklassige Super Bowl-Performance

Bei Polestar standen Performance und Innovation schon immer im Mittelpunkt. Von den Anfängen als Rennteam entwickelte sich das Unternehmen zu Volvos Performance-Tuning-Sparte. Unter der Marke Volvo wurde das Polestar-Zeichen zum Synonym für die sportlicheren Modelle des schwedischen Automobilherstellers.

Heute setzt Polestar als unabhängiger Elektroautohersteller sein Talent für die Entwicklung und Herstellung von designstarken, performance-orientierten Luxus-Elektrofahrzeugen ein. Das Ethos des Unternehmens – „Pure Progressive Performance“ – steht im Mittelpunkt aller Geschäftsaspekte, von der Entwicklung der Fahrzeuge bis hin zu einem ganzheitlichen Kundenerlebnis.

Die Herausforderung: Das Vertrauen der chinesischen Kunden stärken, einen strategischen Entwicklungspartner finden und die Bereitstellung hochperformanter Inhalte sicherstellen

Für Automobilhersteller ist eine effektive digitale Infrastruktur ein absolutes Muss. Dabei geht es nicht nur um die Performance seiner Produkte, sondern auch darum, wie Kunden das Unternehmen wahrnehmen bzw. mit diesem interagieren. Im Bereich der Performance-EVs verfügt Polestar über die entsprechende technologische DNA, möchte aber seine digitale Erfahrung weiter ausbauen.

„Polestar hat ganz klare Vorstellungen davon, wie der Autokauf aussehen sollte. Darum ist uns auch so wichtig, diesen Erwartungen zu entsprechen“, erklärt Mikael Vesavuori, Cloud Software Architect und Technical Standards Lead bei Polestar. Egal, ob Sie eines unserer Autos online kaufen oder einen Polestar Space besuchen: Wir verbinden die physische und die digitale Dimension, um ein viel reichhaltigeres Einkaufs- und Automobilerlebnis zu schaffen.“

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist der Polestar-Konfigurator, ein zentrales Merkmal der unverwechselbaren Polestar-Räumlichkeiten. Es ist ein medienreicher digitaler und physischer Berührungspunkt, der die Käufer mit Fahrzeugkonfigurationen, Optionen, Innen- und Außenmaterialien und -ausstattungen vertraut macht.

Leider gab es Probleme mit der Performance und Verfügbarkeit des Polestar-Konfigurators in China – einem lukrativen Markt, auf dem Elektroautos bereits 20 % aller verkauften Autos ausmachen (1).

Kern des Problems war der CDN-Anbieter von Polestar, der Probleme mit der restriktiven chinesischen Internet-Infrastruktur und Konnektivitätsprobleme mit seinem globalen AWS-Netzwerk hatte. Die einzige Lösung war ein Partner, der die Probleme mit Latenz, Überlastung, Peering und DNS lösen konnte – und zwar rasch. Schließlich wirkten sich diese Probleme negativ auf die Kundenwahrnehmung der Polestar-Technologie und der Fahrzeuge selbst aus.

Polestar wollte nicht nur diese Probleme lösen, sondern auch eine strategische Partnerschaft eingehen, um die Softwareentwicklung voranzutreiben. Das Unternehmen entwickelte eine Micro-Frontend-Architektur für seine Webpräsenz, die sich auf mehrere Anwendungen stützte. Diese Anwendungen mussten nahtlos interagieren, um den Nutzern ein Erlebnis zu bieten, das mit den Markenzielen von Polestar übereinstimmt.

„Wir suchten nach einem proaktiven Partner mit Erfahrung in der Entwicklung. Ständig saßen wir jedoch in Meetings mit Anbietern, die uns einfach nur Unterlagen in die Hand drückten und sagten: 'So können Sie die Herausforderungen meistern, mit denen Sie konfrontiert sind'“, sagte Johan Larsson, Technical Lead des Plattform-Teams von Polestar.

Polestar war dabei, seine Online-Präsenz und die physischen Räumlichkeiten international auszubauen und begann seine Produkte proaktiver zu vermarkten. Dementsprechend benötigte Unternehmen Sicherheit und Content-Bereitstellung der Enterprise-Klasse, um die Performance in jedem erdenklichen Szenario und Markt zu gewährleisten.

Das China-Netzwerk von Cloudflare bietet Performance und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau

„Es war einfach großartiges Timing in einer wirklich herausfordernden Situation“, erklärt Vesavuori den Wechsel von Polestar zu Cloudflare. Da die Zusammenarbeit mit dem bestehenden CDN-Partner vor einer Vertragsverlängerung stand und die Konnektivität in China nachließ, begann Polestar nach dem idealen Lösungspartner zu suchen.

„Die lange Liste potenzieller Anbieter reduzierte sich sehr rasch auf einige wenige“, erzählt er. „Nur Cloudflare entsprach allen essenziellen Anforderungen, die wir an ein dediziertes Netzwerk in China stellen – Markenstabilität, bewährte Zuverlässigkeit und ein sehr DevOps-orientierter Ansatz.“

Nach der Umstellung konnte Polestar dank der Partnerschaft des China-Netzwerks von Cloudflare mit Chinas größtem Internet- und Cloud-Service-Anbieter JD Cloud eine unmittelbare Verbesserung der Performance seines On-Site-Konfigurators und seiner Webseiten feststellen.Die Partnerschaft bietet Cloudflare-Kunden eine geografisch verteilte Netzwerkpräsenz in den wichtigsten Städten Chinas, um ihre statischen und dynamischen Inhalte bereitzustellen, sowie einen uneingeschränkten Zugang zum Serverless-Computing von Cloudflare.

„Bei unserem vorherigen Anbieter war es schwierig, alles zu konfigurieren und Fehler zu beheben“, sagt Larsson. „Mit Cloudflare funktionierte es einfach wie von Zauberhand. Wir konnten die erstklassige Performance sofort sehen – unsere chinesischen Webseiten waren genauso zugänglich wie jede andere unserer Webseiten – und das überall auf der Welt.“

„Unser größter Vorteil durch den Wechsel zu Cloudflare China war die durchgängige Verbesserung der Vorhersagbarkeit und Stabilität. Das Netzwerk funktioniert immer“, ergänzt Vesavuori.„Auf Kundenseite sorgt diese zuverlässige Technologie für Vertrauen.“

Eine Super Bowl-Performance auf höchstem Niveau – mit Workers und dem globalen Cloudflare-Netzwerk

Neben der Umstellung auf das China-Netzwerk von Cloudflare trennte sich Polestar von seinem leistungsschwachen Cloud-Service- und CDN-Anbieter und wechselte zum globalen Cloudflare-Netzwerk, um Inhalte weltweit bereitzustellen. Zudem begann Polestar mit der Webentwicklung unter Verwendung der serverlosen Edge-Computing-Services von Cloudflare Workers.

Im Bereich der Entwicklung konnte Polestar seine gesamte Micro-Frontend-Architektur und Anwendungen schnell auf Workers migrieren, die serverlose Cloudflare-Plattform zur Ausführung von Anwendungen und Code an der Netzwerk-Edge. Die Dokumentation von Cloudflare sowie die große, hilfsbereite Online-Community und die Beratungen, Demos und Komplettlösungen der proaktiven Cloudflare-Support-Teams haben die Umstellung weiter beschleunigt.

Ein weiterer Pluspunkt für das Unternehmen war die Möglichkeit, seine Releases mit Workers zu testen – ein Prozess, der Polestar zuvor mühsam und zeitaufwändig erschien. Durch die Zeitersparnis konnten sich die technischen Teams von Polestar auf ihre eigentlichen Geschäftsziele konzentrieren.

„Workers war mit der von uns für die Anwendungsentwicklung verwendeten Technologie am besten kompatibel – die Lösungen anderer Anbieter waren so abstrakt, dass wir nur schwer einschätzen konnten, was passiert, wenn wir Änderungen vornehmen,“ erklärt Larsson. „Mit Workers können wir alles präzise steuern und ganz einfach testen, um sicherzustellen, dass unsere Konfiguration korrekt ist, bevor wir etwas veröffentlichen.“

Was die Bereitstellung von Inhalten betrifft, so hat Polestar das globale Netzwerk von Cloudflare auf die Probe gestellt, als es den Werbespot „No Compromises“ während des Super Bowl 2022 ausstrahlte. Der Spot führte zu über 150.000 Website-Besuchen – ein Traffic-Anstieg von fast 500 Prozent – in den zwei Minuten nach der Ausstrahlung des Spots. Die Website verzeichnete auch einen Anstieg des langfristigen Traffics von etwa 15 % in den Wochen nach dem Fernsehspot.

„Unmittelbar nach der Ausstrahlung des Super-Bowl-Werbespots haben die Zuschauer über 2000 Konfigurationen vorgenommen. Wir erzielten auch einen Verkaufsrekord für Autos, die nach der Veranstaltung verkauft wurden, ohne fatale Fehler oder dass wir auch nur mit der Wimper gezuckt hätten“, sagt Vesavuori.„Ohne Cloudflare als Teil unserer Kerninfrastruktur wäre das nicht möglich gewesen.“

99,7 % des Traffics werden über den Cloudflare-Cache abgewickelt – bei den vorherigen Anbietern waren es maximal 80 % – wodurch das Polestar-Netzwerk schneller und ausfallsicherer ist als je zuvor. Durch die Größenanpassung und Optimierung der Bilder durch Cloudflare werden die Bandbreitenanforderungen von Polestar weiter gesenkt, die Performance gesteigert und die grafisch anspruchsvolle Website auf jedem Gerät responsive gemacht.

In Zukunft will Polestar seine Partnerschaft mit Cloudflare ausbauen und neue Dienste erkunden. Das Unternehmen prüft Cloudflare Stream für seine Videospeicherung, -kodierung und adaptive Bitratenwiedergabe sowie Workers KV, die Cloudflare-Lösung zur Speicherung von Schlüsselwertdaten.

„Cloudflare unternimmt Schritte, die den traditionellen Markt aufmischen. Wir sind gespannt, welche Dienste sie als Nächstes auf den Markt bringen wird und wie sie unsere nächste Generation von Edge-Anwendungen verbessern werden“, sagt Larsson.

“Cloudflare passt insofern zu Polestar, als dass sie innovativ sind und die klassische Softwareentwicklung revolutionieren. Ich denke, dass unsere weitere Zusammenarbeit für Polestar ein wichtiger Erfolgsfaktor sein wird,” ergänzt Vesavuori.

1