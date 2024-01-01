Polestar 透過 Cloudflare 提振中國消費者的信心，並在《超級盃》廣告效能中取得優異成果

Polestar 始終聚焦於效能與創新。該組織最初起源自汽車競速隊伍，逐漸演變成 Volvo 的效能調整左右手。在 Volvo 這個瑞典製造商的品牌之下，Polestar 徽章已成為運動車款的同義詞。

如今，Polestar 以獨立的電動車製造商身分，運用自身的才能來開發和製造設計前衛、以效能為導向的豪華電動車 (EV)。該公司的宗旨是「純粹、革新、效能」，這是對於該企業所有層面的核心態度，從其設計的車輛到所提供的端對端客戶體驗，處處都展現出來。

挑戰：提升中國客戶的信心、尋找策略開發合作夥伴，以及確保效能優越的內容交付

對於汽車製造商而言，有效的數位基礎結構是產品效能和客戶對製造商的觀感以及客戶與製造商互動方式的核心。在高效能 EV 產業中，Polestar 是以機械背景出身，但是希望讓其數位體驗更上一層樓。

「Polestar 對於如何購買汽車有獨特的看法，而且對我們而言，實現這些期望非�常重要。」Polestar 的雲端軟體架構設計師暨技術標準主管 Mikael Vesavuori 如是說。「無論您是在線上還是親自前往其中一個 Polestar 據點來購買我們的汽車，我們都會將實體與數位層面結合在一起，以提供更加豐富的零售與汽車體驗。」

他們實現此目標的方法之一，就是 Polestar 獨特實體空間的中心功能──Polestar Configurator。它是多媒體數位和實體接觸點，能夠協助買家熟悉車輛配置、選項以及內外裝材料與飾板。

遺憾的是，Polestar Configurator 在中國遇到了效能與可用性問題。而在中國，每銷售的五輛車中就有一輛是 EV，因此是獲利相當可觀的市場 (1)。

此問題的核心在於 Polestar 的 CDN 提供者，他們在受限制的中國網際網路基礎結構方面遇到問題，並在其全球 AWS 網路上發生連線能力問題。唯一的解決方案是尋找一位合作夥伴，以便克服延遲、壅塞和對等連接及 DNS 問題，因為這些問題已對客戶在 Polestar 技術及車輛本身的觀感造成負面影響。

除了解決這些問題以外，Polestar 還希望擁有策略性合作關係，以便在其軟體開發過程中獲得協助。該公司當時正在為其依賴多個應用程式的 Web 空間開發微前端架構。這些應用程式必須順暢地互動，才能提供與 Polestar 品牌目標一致的使用者體驗。

「我們當時要尋找的是具有開發人員經驗、主動積極的合作夥伴，但是我們在與廠商的會議中，廠商都只交給我們一些文件並表示：『這裡有您處理所面臨挑戰的方法』。」Polestar 平台團隊技術主管 Johan Larsson 如是說。

最後，隨著 Polestar 在世界各地擴充其線上與實體據點，並開始更主動積極地行銷其產品，他們需要企業級的安全性與內容交付，以確保在所有可想像的情境與市場中維持高效能。

Cloudflare 中國網路提供世界級的效能與可靠性

「當時就是在一個非常糟的狀況下的完美時機。」Vesavuori 在說明 Polestar 轉移至 Cloudflare 的契機時表示。當時的 CDN 合作關係正要進行續約，再加上中國連線能力的延遲，Polestar 便開始著手研究以尋找理想的解決方案合作夥伴。

「候選名單中原本有相當多品牌，逐漸變成少數幾個。」他如是說。「只有 Cloudflare 達到所有條件且符合我們對專屬中國網路的所有絕對要求，也就是品牌穩定性、經實證的可靠性，以及極為以開發營運為導向的方法。」

轉換之後，因為 Cloudflare 中國網路與中國最大的網際網路及雲端服務提供者京東雲合作，Polestar 在其現場 Configurator 和 Web 資產的效能方面立即看到了改善。這一合作夥伴關係為 Cloudflare 客戶提供了跨全中國主要城市的地理上分散的網路覆蓋，使其能夠提供靜態與動態內容，且無限制地存取 Cloudflare 的無伺服器運算功能。

Larsson 表示：「和我們先前的廠商合作時，一切都難以設定和疑難排解；和 Cloudflare 合作後，一切都神奇地順利運作。我們立即就看到效能──我們的中國網頁就像世界各地任何其他網頁一樣可供存取。」

「我們轉移至 Cloudflare 中國網路的最重要收穫是可預測性與穩定性的全面提升。它隨時都運作如常，」Vesavuori 補充道。「在客戶端，交付可靠技術的能力會鞏固信任感。」

透過 Workers 和 Cloudflare 全球網路在《超級盃》廣告效能中取得優異成果

除了採用 Cloudflare 中國網路之外，Polestar 也不再使用效能不佳的雲端服務與 CDN 提供者，改為使用 Cloudflare 全球網路進行世界各地的內容交付，並開始透過 Cloudflare Workers 無伺服器邊緣運算服務來進行 Web 開發。

在開發方面，Polestar 得以快速將整個微前端架構與應用程式移轉至 Cloudflare 無伺服器平台 Workers，以便在網路邊緣執行應用程式和程式碼。除了 Cloudflare 強大的線上社群與諮詢、示範，以及主動積極的 Cloudflare 支援團隊所提供的逐步介紹以外，Cloudflare 文件更是進一步加快了這項轉換。

Polestar 贏得的另一項優勢就是，之前測試其版本非常繁瑣而費時，而現在能夠使用 Workers 輕鬆完成這個過程。利用所省下來的時間，Polestar 技術團隊能夠專注在核心的業務目標上。

「Workers 與我們用來開發應用程式的技術最為相容；其他廠商的解決方案在某個方面相當抽象化，使得我們難以得知進行變更後會發生哪些情況。」Larsson 表示。「透過 Workers，我們能夠精細地控制所有內容，也能夠輕鬆地進行測試，以便在發行任何內容之前確保設定正確。」

在內容交付方面，Polestar 在 2022 年《超級盃》期間播放「No Compromises」（毫不妥協）廣告時便真正考驗了 Cloudflare 全球網路。該廣告播放之後的兩分鐘內帶來了超過 150,000 個網站造訪次數，流量增加將近 500%。該網站也發現，該電視廣告播放之後數週的長尾流量約為 15%。

「播放《超級盃》廣告之後，觀看者立即完成了超過 2000 種配置。活動後的汽車銷量也創下記錄，沒有出現致命錯誤，我們也沒有絲毫退縮。」Vesavuori 表示。「如果我們的核心基礎結構中沒有 Cloudflare，就不可能有這種情形。」

在與之前的提供者合作時，Polestar 網路中最多只有 80% 的流量透過快取提供，而現在有 99.7% 的流量由 Cloudflare 快取提供，Polestar 網路比以往更為快速且更具彈性。Cloudflare 的調整影像大小與最佳化進一步減輕了 Polestar 的頻寬需求，提高了效能，並使其包含大量圖形的網站能夠在任何裝置上快速呈現。

放眼未來，Polestar 打算強化與 Cloudflare 的合作關係，並探索新的服務。除了更深入探討 Cloudflare 邊緣鍵/值/資料儲存解決方案 Workers KV 外，該公司也在研究將 Cloudflare Stream 運用於影片儲存、編碼與適應性位元率播放方面。

「Cloudflare 正在採取步驟來瓦解傳統的市場環境。跟隨其新興服務並瞭解他們如何在邊緣改善我們的新一代應用程式，是相當有趣的事。」Larsson 表示。

「在創新和瓦解傳統軟體開發方面，Cloudflare 與 Polestar 就像雙胞胎一樣，我認為我們持續的合作關係將成為 Polestar 獲得成功的關鍵之一。」Vesavuori 補充道。

1