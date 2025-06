Cloudflare a été désignée comme l'une des 100 entreprises les plus influentes du classement TIME en 2025

Paris, le 26 juin 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), l'entreprise leader dans le domaine du cloud de connectivité, qui s'est donnée pour mission de contribuer à bâtir un meilleur Internet, annonce qu'elle a été désignée comme l'une des TIME100 Most Influential Companies (classement TIME des 100 entreprises les plus influentes) 2025 aux côtés de 100 entreprises reconnues pour leur impact extraordinaire sur le monde. En intégrant cette liste, Cloudflare est reconnue pour sa contribution à la protection des élections américaines de 2024, notamment en ce qui concerne le fait de s'assurer que les cyberattaques n'affectent en rien le résultat de ces dernières. Cloudflare a joué un rôle essentiel tout au long de l'année en sécurisant la nation contre les cyberattaques, en protégeant les candidats et en proposant gratuitement ses services à des centaines de sites web de l'administration publique dans plus de la moitié des États américains.

La cinquième édition annuelle du classement Most Influential Companies composé par TIME récompense les visionnaires et les acteurs du changement qui définissent le monde d'aujourd'hui, en reconnaissant les entreprises qui produisent des effets extraordinaires à travers le monde. L'année passée, Cloudflare a joué un rôle essentiel dans la défense du processus démocratique de la nation. Alors que le monde entier avait les yeux rivés sur les États-Unis, Cloudflare a saisi l'occasion d'accompagner les candidats présidentiels, les agents électoraux et les campagnes politiques jusqu'au vote final. L'entreprise a assuré la défense des élections américaines contre les cybermenaces, en protégeant les candidats et les services administratifs locaux pris pour cible par les cyberattaques, tout en empêchant les perturbations.

« Alors que le monde entier observait les élections américaines de 2024, je suis fier que Cloudflare ait contribué à faire en sorte que les cyberattaques ne jouent aucun rôle dans le résultat de ces dernières. Ces huit dernières années, Cloudflare a protégé les institutions gouvernementales de divers pays et la démocratie dans son ensemble en leur assurant le niveau de protection le plus élevé », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'une des entreprises les plus influentes du classement TIME100. Cette distinction témoigne de l'impact et du rôle de notre équipe dans la protection en ligne des campagnes et des agents électoraux. Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur, un réseau dont le monde dépend de plus en plus, aussi bien dans les moments critiques comme celui-ci que pour nos activités quotidiennes. »

En dehors des campagnes politiques, d'autres composantes essentielles de la démocratie (comme les élections nationales et locales en cours ou les ressources électorales) nécessitent également une protection. Dans le cadre de son projet Athenian, Cloudflare propose gratuitement ses services de niveau Enterprise (le plus haut rang de services proposé par l'entreprise) aux administrations locales et nationales. De janvier à novembre 2024, Cloudflare a atténué près d'un million de menaces en ligne chaque jour. Plus de la moitié des États américains s'appuient sur le projet Athenian pour assurer en permanence un processus fiable et sécurisé d'inscription sur les listes électorales et d'accès à l'information.

À l'heure actuelle, près de 20 % du web transite par le réseau Cloudflare, sans compter d'autres propriétés Internet, comme les applications mobiles, les API, les flux de travail IA et les réseaux d'entreprise. Grâce à l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque en moyenne 247 milliards de menaces en ligne chaque jour pour ses millions de clients, dont plus de 250 000 sont des clients payants. Des millions d'entreprises et d'organisations font confiance à Cloudflare, des plus grandes marques (parmi lesquelles 36 % des entreprises figurant au Fortune 500) aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde. L'expansion rapide du catalogue de produits Cloudflare a permis à l'entreprise de pénétrer les marchés adjacents et ainsi de soutenir la croissance de son marché adressable total, qui devrait passer de 181 milliards de dollars en 2025 à 231 milliards de dollars en 2028.*1

En dehors de son entrée dans le classement TIME100 Most Influential, Cloudflare a reçu un certain nombre d'autres reconnaissances décernées par le secteur et diverses publications pour son activité, sa culture, son leadership et son innovation au cours de l'année passée, notamment les suivantes :

