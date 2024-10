Cloudflare for Campaigns Sécurisez le site électoral de votre candidat, de même que votre équipe.

Les électeurs du monde entier se tournent régulièrement vers Internet pour en savoir plus sur les candidats politiques et communiquer avec eux. La tâche consistant à protéger le site web de votre campagne contre les attaques et à maintenir sa disponibilité 24 h/24, 7 j/7 se révèle aussi difficile qu'essentielle.

Cloudflare propose une suite de produits spécialement conçus pour aider les campagnes à protéger, accélérer et garantir la fiabilité de leurs sites web, en plus de solutions complémentaires destinées à assurer la sécurité des équipes et des données internes.