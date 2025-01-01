Избиратели пользуются Интернетом, чтобы узнавать информацию о кандидатах и общаться с ними. Так происходит во всех странах мира. Защищать веб-сайт избирательной кампании и обеспечивать его доступность 24/7 очень сложно и в такой же степени важно.
Cloudflare предлагает набор продуктов, специально разработанных для защиты, ускорения и обеспечения надежности веб-сайтов избирательных компаний, а также дополнительные решения, предназначенные для обеспечения безопасности внутренних команд и данных.
В рамках Cloudflare Security Week 2025 мы с гордостью сообщаем о расширении нашего пакета продуктов в рамках Cloudflare для кампаний. Новейшее дополнение, Email Security (Безопасность эл. почты), поможет обеспечить защиту систем электронной почты, которые необходимы для обеспечения целостности и успеха политической кампании.
Email Security включает в себя следующее:
Пакет решений Cloudflare включает в себя полный набор инструментов для защиты сайта вашего кандидата и важнейших данных ваших сотрудников.
Используйте масштабный сбор и анализ данных в глобальной сети Cloudflare, охватывающей миллионы интернет-ресурсов. — Автоматически развертывайте меры по защите от интернет-угроз, как только они возникают.
Организаторы федеральных предвыборных кампаний, прошедшие необходимую проверку, могут получить пакет ИТ-инструментов бесплатно. Cloudflare гордится своим партнерством с некоммерческой организацией Defending Digital Campaigns.
За�щищайте свой веб-сайт от атак злоумышленников, используйте балансировку нагрузки и защищайте важнейшие внутренние данные компании с помощью инструментов Cloudflare — на объединенной интуитивно понятной информационной панели.
Здесь доступны следующие решения:
В период политической гонки ваш веб-сайт — важнейшее средство коммуникации. Очень важно разобраться в стратегиях обеспечения безопасности и производительности: