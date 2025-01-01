Cloudflare для кампаний Защитите веб-сайт избирательной кампании вашего кандидата — и вашу команду.

Избиратели пользуются Интернетом, чтобы узнавать информацию о кандидатах и общаться с ними. Так происходит во всех странах мира. Защищать веб-сайт избирательной кампании и обеспечивать его доступность 24/7 очень сложно и в такой же степени важно.

Cloudflare предлагает набор продуктов, специально разработанных для защиты, ускорения и обеспечения надежности веб-сайтов избирательных компаний, а также дополнительные решения, предназначенные для обеспечения безопасности внутренних команд и данных.