Cloudflare для кампаний

Защитите веб-сайт избирательной кампании вашего кандидата — и вашу команду.
CF для предвыборных кампаний, основная иллюстрация, общий раздел

Избиратели пользуются Интернетом, чтобы узнавать информацию о кандидатах и общаться с ними. Так происходит во всех странах мира. Защищать веб-сайт избирательной кампании и обеспечивать его доступность 24/7 очень сложно и в такой же степени важно.

Cloudflare предлагает набор продуктов, специально разработанных для защиты, ускорения и обеспечения надежности веб-сайтов избирательных компаний, а также дополнительные решения, предназначенные для обеспечения безопасности внутренних команд и данных.

CF для предвыборных кампаний, основная иллюстрация, общий раздел

Бесплатная защита электронной почты для кампаний и сторон

В рамках Cloudflare Security Week 2025 мы с гордостью сообщаем о расширении нашего пакета продуктов в рамках Cloudflare для кампаний. Новейшее дополнение, Email Security (Безопасность эл. почты), поможет обеспечить защиту систем электронной почты, которые необходимы для обеспечения целостности и успеха политической кампании.

Email Security включает в себя следующее:

  • Защита от фишинга
  • Аутентификация электронной почты
  • Мониторинг в режиме реального времени
  • Простая интеграция
  • Подробная отчетность
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Дайте вашему кандидату необходимую ему основу

Пакет решений Cloudflare включает в себя полный набор инструментов для защиты сайта вашего кандидата и важнейших данных ваших сотрудников.

Используйте масштабный сбор и анализ данных в глобальной сети Cloudflare, охватывающей миллионы интернет-ресурсов. — Автоматически развертывайте меры по защите от интернет-угроз, как только они возникают.

Средства Cloudflare для федеральных предвыборных кампаний

Будьте готовы к следующим выборам
Illustration of a shield, stars and stripes, and a ballot box

Организаторы федеральных предвыборных кампаний, прошедшие необходимую проверку, могут получить пакет ИТ-инструментов бесплатно. Cloudflare гордится своим партнерством с некоммерческой организацией Defending Digital Campaigns.

Illustration of a shield, stars and stripes, and a ballot box

Решения, специально созданные для вашей кампании

Защищайте свой веб-сайт от атак злоумышленников, используйте балансировку нагрузки и защищайте важнейшие внутренние данные компании с помощью инструментов Cloudflare — на объединенной интуитивно понятной информационной панели.

Здесь доступны следующие решения:

Скачайте наше руководство по безопасности и производительности

Защитите себя от основных рисков, с которыми сталкиваются веб-сайты для предвыборных кампаний.
Изображение для руководства CF по безопасности для сайтов предвыборных кампаний

В период политической гонки ваш веб-сайт — важнейшее средство коммуникации. Очень важно разобраться в стратегиях обеспечения безопасности и производительности:

  • Чтобы поддерживать доступность сайта во время атак.
  • Чтобы защищать данные спонсоров и единомышленников.
  • Чтобы сохранять стабильность работы даже на пике трафика.
Изображение для руководства CF по безопасности для сайтов предвыборных кампаний

Решения для каждой кампании

Cloudflare for Campaigns предоставит все необходимое для вашей предвыборной кампании, в том числе поможет защитить публикации и видео вашего кандидата в Интернете и обеспечить безопасность внутренней сети и данных:
  • Защитите сайт от злоумышленников с помощью межсетевого экрана для веб-приложений, средств нейтрализации DDoS-атак и настраиваемых правил блокировки.
  • Повысьте скорость и надежность веб-сайта, опираясь на глобальную сеть Cloudflare, которая охватывает 335 городов и более 125 стран мира.
  • Отслеживайте весь трафик, проходящий через вашу сеть, и защищайте внутренние приложения, используя средства Zero Trust от Cloudflare.
Обсудите с представителем Cloudflare уже сегодня, чтобы узнать больше.

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