Cloudflare lance les solutions Workers VPC et VPC Private Link afin de permettre aux développeurs de concevoir des applications multicloud sécurisées

** Paris, le 11 avril 2025 — ** Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce Workers VPC et Workers VPC Private Link, deux nouvelles solutions permettant aux développeurs de concevoir des applications multicloud sécurisées et à la portée mondiale sur Cloudflare Workers. Ces derniers pourront désormais développer des applications professionnelles sur leur plateforme préférée, en éliminant les obstacles qui entravaient les infrastructures existantes et les clouds publics d'ancienne génération.

À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises disposent de clouds privés virtuels (Virtual Private Clouds, VPC), c'est-à-dire des réseaux isolés et sécurisés au sein d'un cloud public au sein desquelles elles peuvent exécuter et contrôler divers éléments (comme les serveurs, les bases de données et les applications) à l'aide d'une connectivité réseau et d'un accès personnalisables. Toutefois, en empêchant l'adoption de produits cloud plus récents et figurant parmi les meilleurs de leur catégorie, les VPC sont devenus contraignants pour les développeurs modernes. Les VPC traditionnels nécessitent que les développeurs entreprennent des projets de connectivité réseau complexe pour connecter leurs différents environnements et les bases de données existantes à des plateformes de calcul modernes. Les clouds existants facturent souvent des frais de trafic sortant considérables pour le déplacement de données entre les régions ou au-delà des limites du VPC. Or, ce processus revient ni plus ni moins à emprisonner les données des entreprises. De même, le déplacement de données entre les clouds peut introduire des exigences de sécurité complexes, en entraînant une hausse des coûts et des frais généraux pour les équipes de sécurité. Les entreprises d'aujourd'hui ont besoin d'un moyen privé et sécurisé d'innover et de développer sur les plateformes cloud les plus performantes de leur catégorie, plébiscitées par les développeurs.

« Les développeurs nous indiquent sans cesse qu'ils souhaitent bénéficier de la liberté de conception permise par Cloudflare Workers, mais que les fournisseurs de cloud d'ancienne génération compliquent leurs opérations », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Les développeurs méritent de pouvoir travailler sur les outils avec lesquels ils souhaitent travailler, peu importe où se trouvent leurs données ou l'infrastructure sur laquelle ils s'appuient. Grâce à notre expertise en matière de connectivité réseau, de sécurité et de confidentialité, nous avons mis en place tous les éléments nécessaires qui font de Cloudflare Workers le meilleur endroit pour les développeurs qui cherchent à concevoir et connecter la prochaine génération d'applications. »

Les solutions Workers VPC et Workers VPC Private Link permettront aux entreprises de développer des applications sur Workers et de continuer à accéder à leurs données métier essentielles, sans compromettre leur sécurité. L'approche moderne du modèle traditionnel VPC (Virtual Private Cloud, cloud privé virtuel) proposée par Workers VPC a été conçue pour les charges de travail réseau et de calcul qui ne sont pas liées à une région unique. Le service regroupe les ressources Cloudflare d'une application dans des environnements isolés, au sein desquels seules les ressources contenues dans un VPC Workers peuvent accéder les unes aux autres. Le service Workers VPC Private Link connecte un VPC Workers à un VPC externe au sein d'un cloud privé ou public afin d'assurer une connectivité sécurisée aux ressources, comme si elles se trouvaient dans un environnement cloud unique. L'opération crée de fait un VPC unifié entre les clouds. Utilisées ensemble, ces innovations permettront aux développeurs de concevoir, sur Workers, des applications mondiales qui se connectent aux clouds publics existants et aux datacenters traditionnels afin de leur permettre d'accéder facilement aux ressources du cloud moderne, de manière évolutive.

Les solutions Workers VPC et Workers VPC Private Link se basent sur les fondations de la vaste gamme de produits de connectivité réseau privée de Cloudflare et seront disponibles plus tard dans l'année. Inscrivez-vous ici pour en savoir plus.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources suivantes :

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Pour en apprendre davantage sur le cloud de connectivité Cloudflare, rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud. Pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet, rendez-vous sur https://radar.cloudflare.com.

Suivez-nous : Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité des solutions Workers VPC, VPC Private Link, Workers, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, les avantages susceptibles de résulter, pour les clients Cloudflare, de l'utilisation des solutions Workers VPC, VPC Private Link, Workers, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, la date à laquelle les solutions Workers VPC et VPC Private Link, ou n'importe laquelle de leurs fonctionnalités associées, seront développées et rendues disponibles en version bêta, ou mises en disposition générale, pour l'ensemble des clients actuels et potentiels de Cloudflare, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, de même que les commentaires effectués par le CEO et d'autres personnes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, comprenant notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 20 février 2025, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2025 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.