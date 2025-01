Cinq fournisseurs remplacés par Cloudflare

Ivanti a pour objectif principal de permettre aux organisations de prendre le contrôle de la prestation de services, de simplifier les processus de gestion de services, d'acquérir une visibilité en temps réel sur leurs services et leur infrastructure, et d'orchestrer les interactions des personnes, des processus et de la technologie pour des performances de service optimales.

Les défis d'Ivanti : la vitesse, la protection et la personnalisation

« Les objectifs initiaux qui nous ont amené à Cloudflare pourraient être regroupés en trois catégories », explique Andrew Ariotti, directeur du marketing web chez Ivanti. « 1. Optimiser les temps de chargement des pages de notre site de marketing et les actifs web associés, 2. Protéger nos actifs web contre les attaques DDoS potentielles, et 3. Bénéficier de règles de proxy inverse personnalisées pour pouvoir router routage le trafic vers différents serveurs d'origine. »

« Avant de mettre pleinement en œuvre Cloudflare », poursuit Andrew Ariotti, « nous rendions un nouveau site statique dans un processus nocturne afin de garantir des temps de réponse rapides à nos utilisateurs. Si cette approche a effectivement permis d'obtenir des temps de chargement très rapides, elle présentait des inconvénients majeurs : elle limitait notre capacité à servir du contenu dynamique, et le processus de déploiement, lent et sujet aux erreurs, ne faisait rien pour répondre à nos besoins de sécurité. »

La solution d'Ivanti : le réseau le plus rapide et le plus sûr

Ivanti est née de la fusion de plusieurs sociétés, ce qui signifie qu'elle s'appuyait sur une infrastructure complexe gérée par des fournisseurs distincts. « Avant Cloudflare, différentes parties de notre organisation s'appuyaient sur une pléiade de fournisseurs pour répondre à ses besoins respectifs », note Andrew Ariotti. « Nous avons choisi Cloudflare parce qu'elle offrait une solution complète et rentable qui cochait toutes nos cases. »

Ivanti utilise désormais Cloudflare pour le DNS, la diffusion de contenu, l'optimisation web et la sécurité. « Le fait d'avoir Cloudflare comme proxy inverse avec des POP dans le monde entier améliore considérablement la robustesse, les performances et la sécurité de nos actifs web », fait remarquer Andrew Ariotti. En utilisant un large éventail de services de Cloudflare, Ivanti est en mesure de rendre son site web plus rapide et plus sûr. En tant qu'entreprise, un site plus rapide signifie une meilleure expérience pour l'utilisateur, qui sera plus enclin à réutiliser le produit ou à le recommander à d'autres.

Aujourd'hui, Ivanti utilise le WAF (Web Application Firewall) et la fonctionnalité Rate Limiting de Cloudflare pour protéger son site et le maintenir opérationnel pour ses utilisateurs. Le WAF de Cloudflare exploite les renseignements sur les menaces provenant de millions de propriétés Internet du réseau, assurant ainsi la protection d'Ivanti contre les dernières vulnérabilités et attaques connues. En outre, Andrew Ariotti déclare :« Nous utilisons actuellement Rate Limiting pour éviter un afflux de requêtes qui se traduirait par 4xx ou 5xx de réponses, ce qui permettrait à un attaquant de contourner le cache et de submerger potentiellement les serveurs d'origine en mettant notre site hors ligne. » En tant qu'éditeur de logiciels de sécurité, Ivanti sait à quel point il est important de protéger les données des clients et de préserver les actifs Internet. Andrew Ariotti explique : « Nous vendons des logiciels de sécurité, nous savons donc à quel point la réputation d'une entreprise est importante dans le domaine de la sécurité. Cloudflare s'occupe de la sécurité de notre site, ce qui nous aide à maintenir notre réputation et nous permet d'être plus productifs en concentrant nos ressources sur notre activité principale. »