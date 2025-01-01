Cloudflare 取代的五家供应商

Ivanti 致力于使组织能够控制服务交付，简化服务管理流程，获得跨服务和基础架构的实时可见性以及协调人员、流程和技术的互动以实现最佳服务性能。

Ivanti 面对的挑战：速度、保护和定制

“将我们引向 Cloudflare 的最初目标可以分为三类，”Ivanti 的高级网络营销经理 Andrew Ariotti 解释道。“1.优化我们营销站点和相关 Web 资产的页面加载时间，2. 保护我们的 Web 资产免受潜在的 DDoS 攻击，以及 3. 自定义反向代理规则，以允许将流量路由到不同的原始服务器。”

“在我们全面实施 Cloudflare 之前，” Ariotti 继续说道，“我们都是每晚进行新的静态站点渲染，以确保对我们用户的快速响应时间。尽管这种方法确实实现了非常快的加载时间，但它的主要缺点是：限制了我们提供动态内容的能力，部署过程缓慢且容易出错，并且不能满足我们的安全需求。”

Ivanti 的解决方案：最快、最安全的网络

Ivanti 是由多家公司合并而成，这意味着要依靠由不同供应商�提供的复杂基础架构。“在 Cloudflare 之前，我们公司的不同部门都依赖供应商的拼凑来满足他们各自的需求，” Ariotti 指出。“我们之所以选择 Cloudflare，是因为它提供了一种全面和经济有效的解决方案，并且涵盖我们所有盒子的功能。”

目前，Ivanti 将 Cloudflare 用于DNS、内容交付、Web优化和安全性。“将 Cloudflare 用作全球 POP 的反向代理，可以极大地增强我们网络资产的健壮性、性能和安全性，” Ariotti说道。通过利用 Cloudflare 的庞大服务体系，Ivanti 能够使其网站更快、更安全。作为一家企业，更快的网站意味着更好的用户体验，这使用户更有可能再次使用该产品或将其推荐给他人。

如今，Ivanti 使用 Cloudflare 的 WAF（Web 应用程序防火墙）和限速功能来保护其站点，确保其持续正常运行。Cloudflare 的 WAF 利用来自网络上数百万个 Internet 资产的安全威胁情报，确保 Ivanti 免受最新已知的漏洞和攻击。此外，Ariotti 明确表示：“我们目前正在利用限速来防止大量请求，这些请求将导致 4xx 或 5xx 状态响应码的出现，这将使攻击者绕过缓存并可能使原始服务器不堪重负，进而使我们的站点离线。”作为一家安全软件公司，Ivanti 知道保持客户数据安全和保护 Internet 资产的重要性。Ariotti 解释说：“我们销售安全软件，因此我们知道企业声誉在安全业务中的重要性。Cloudflare 负责我们的站点安全性，帮助维护我们的声誉，并通过将资源集中到我们的核心业务上来提高我们的生产力。”