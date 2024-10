Zulässige Verwendung

Verweise in Textform auf Produkte und Dienste von Cloudflare

Sie dürfen Cloudflare-Marken nur in Wortform (Wortmarken, keine Logos) verwenden, um Produkte oder Dienstleistungen von Cloudflare zu identifizieren. Dafür gelten die nachstehenden Nutzungsrichtlinien. Die Verwendung der Logos von Cloudflare (mit Ausnahme der unten beschriebenen Verwendung von Web Badges) erfordert unsere schriftliche Genehmigung.



Verweise auf Cloudflare, Inc. als Unternehmen

Cloudflare, Inc. ist ein Firmen-/Handelsname. In Textmaterialien dürfen Sie in folgender Form auf Cloudflare, Inc. als Unternehmen verweisen: Beim ersten Mal geben Sie den vollständigen Handelsnamen mit der Bezeichnung „Incorporated“ an (d. h. „Cloudflare, Inc.“), in allen folgenden Fällen innerhalb derselben Veröffentlichung nur „Cloudflare“ (ohne das „Inc.“). Wenn Sie sich auf Cloudflare als Unternehmen beziehen, verwenden Sie im Zusammenhang mit „Cloudflare“ nicht das Symbol ®.



Verwendung von Web Badges durch Cloudflare-Kunden

Mit Cloudflare-Web-Badges können Sie Ihren Besuchern mitteilen, dass Ihre Website durch Cloudflare-Services geschützt und beschleunigt wird. Sie können Cloudflare-Web-Badges von dieser Seite beziehen. Bitte verändern Sie Cloudflare-Web-Badges in keiner Weise (z. B. indem Sie sie breiter machen, die Farben ändern usw.).



Verwendung von Cloudflare-Marken durch autorisierte Wiederverkäufer und Partner

Wenn Sie autorisierter Wiederverkäufer oder Partner von Cloudflare sind und Ihr Vertrag mit uns die Nutzung von Cloudflare-Marken erlaubt, müssen Sie die in Ihrem Vertrag festgelegten Anforderungen erfüllen. Wenn Sie mit Ihrem Vertrag keine speziellen Richtlinien zur Markennutzung erhalten haben, halten Sie bitte die folgenden Richtlinien ein.

Bitte beachten Sie, dass der Wiederverkauf von Cloudflare-Diensten einen Wiederverkäufer-Vertrag mit Cloudflare erfordert. Wenn Sie kein autorisierter Wiederverkäufer oder Partner sind, dürfen Sie nicht angeben oder durch Verwendung von Cloudflare-Markenzeichen andeuten, Sie seien Cloudflare-Wiederverkäufer oder Partner.



Verwendung von Cloudflare-Marken durch Cloudflare-Lieferanten und -Anbieter

Lieferanten und Anbieter von Cloudflare dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung in Verbindung mit den von Cloudflare bereitgestellten Produkten und Diensten keine Cloudflare-Marken verwenden. Bei Fragen zum Genehmigungsprozess wenden Sie sich bitte an Ihren Cloudflare-Vertreter. Wenn Ihnen die schriftliche Genehmigung von Cloudflare zur Verwendung von Cloudflare-Marken vorliegt, müssen Sie die folgenden Richtlinien einhalten, es sei denn, Sie haben schriftlich spezielle Richtlinien zur Verwendung von Marken erhalten.