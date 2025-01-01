Разрешенные использования

Ссылки в текстовой форме на продукты и сервисы Cloudflare.

Вам разрешается использовать товарные знаки Cloudflare только в словесной форме (словесные знаки, а не логотипы) для идентификации продуктов или сервисов Cloudflare при �условии соблюдения приведенных ниже правил использования. Для использования логотипов Cloudflare (кроме использования веб-значков, описанных ниже) требуется наше письменное разрешение.



Ссылки на Cloudflare, Inc. как на компанию

Cloudflare, Inc. — это компания/торговое название. Вам разрешается ссылаться на Cloudflare, Inc. как на компанию в письменных материалах, используя сначала полное торговое наименование с включенным обозначением (т. е. «Cloudflare, Inc.»), а затем Cloudflare (без обозначения «Inc.») в последующих ссылках в той же публикации. Указывая на Cloudflare как на компанию, не используйте символ ® вместе с Cloudflare.



Использование веб-значков клиентами Cloudflare

Вы можете использовать веб-значки Cloudflare, чтобы сообщить своим посетителям веб-сайта, что ваш веб-сайт защищен и ускоряется сервисами Cloudflare. Вы можете получить веб-значки Cloudflare на этой странице. Не изменяйте веб-значки Cloudflare каким-либо образом (например, не растягивайте их, не меняйте цвета и т. д.).



Использование товарных знаков Cloudflare авторизованными реселлерами и партнерами.

Если вы являетесь авторизованным реселлером или партнером Cloudflare, и ваше соглашение с нами позволяет вам использовать товарные знаки Cloudflare, вы должны следовать требованиям, указанным в вашем соглашении. Если по вашему соглашению вам не были предоставлены специальные инструкции по использованию товарных знаков, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Обратите внимание, что для перепродажи сервисов Cloudflare требуется договор реселлера с Cloudflare. Если вы не являетесь авторизованным реселлером или партнером Cloudflare, вам не разрешается указывать или использовать товарные знаки Cloudflare для обозначения того, что вы являетесь реселлером или партнером Cloudflare.



Использование товарных знаков Cloudflare поставщиками и продавцами Cloudflare

Поставщикам и продавцам Cloudflare не разрешается использовать товарные знаки Cloudflare в связи с продуктами и услугами, предоставляемыми Cloudflare, без нашего письменного разрешения. Если у вас возникнут вопросы относительно процесса утверждения, свяжитесь с представителем Cloudflare. Если у вас есть письменное разрешение Cloudflare на использование товарных знаков Cloudflare, вы должны следовать приведенным ниже инструкциям, если только вам не были предоставлены специальные инструкции в письменной форме по использованию товарных знаков.