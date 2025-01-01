Рекомендации по использованию товарных знаков Cloudflare

Бренд Cloudflare — это больше, чем просто наши продукты и услуги. Это важный символ усилий нашей компании по созданию лучшего Интернета.

Эти рекомендации предназначены для клиентов, разработчиков, авторизованных реселлеров Cloudflare и других сторон, желающих использовать товарные знаки или логотипы Cloudflare в любых рекламных, коммерческих, образовательных или справочных материалах. Использование товарных знаков и логотипов Cloudflare запрещено, за исключением случаев, когда это прямо разрешено настоящими правилами или если вы предварительно получили письменное разрешение от Cloudflare на их использование.

Товарные знаки и логотипы Cloudflare являются нашими ценными активами интеллектуальной собственности. Чтобы сохранить и защитить бренд Cloudflare, важно, чтобы наши товарные знаки и логотипы использовались должным образом. Cloudflare единолично владеет любой репутацией, возникшей в результате использования товарных знаков и логотипов Cloudflare.

Связанные ресурсы

Логотип и веб-значки

Разрешенные использования

Ссылки в текстовой форме на продукты и сервисы Cloudflare.

Вам разрешается использовать товарные знаки Cloudflare только в словесной форме (словесные знаки, а не логотипы) для идентификации продуктов или сервисов Cloudflare при условии соблюдения приведенных ниже правил использования. Для использования логотипов Cloudflare (кроме использования веб-значков, описанных ниже) требуется наше письменное разрешение.

Ссылки на Cloudflare, Inc. как на компанию

Cloudflare, Inc. — это компания/торговое название. Вам разрешается ссылаться на Cloudflare, Inc. как на компанию в письменных материалах, используя сначала полное торговое наименование с включенным обозначением (т. е. «Cloudflare, Inc.»), а затем Cloudflare (без обозначения «Inc.») в последующих ссылках в той же публикации. Указывая на Cloudflare как на компанию, не используйте символ ® вместе с Cloudflare.


Использование веб-значков клиентами Cloudflare

Вы можете использовать веб-значки Cloudflare, чтобы сообщить своим посетителям веб-сайта, что ваш веб-сайт защищен и ускоряется сервисами Cloudflare. Вы можете получить веб-значки Cloudflare на этой странице. Не изменяйте веб-значки Cloudflare каким-либо образом (например, не растягивайте их, не меняйте цвета и т. д.).

Использование товарных знаков Cloudflare авторизованными реселлерами и партнерами.

Если вы являетесь авторизованным реселлером или партнером Cloudflare, и ваше соглашение с нами позволяет вам использовать товарные знаки Cloudflare, вы должны следовать требованиям, указанным в вашем соглашении. Если по вашему соглашению вам не были предоставлены специальные инструкции по использованию товарных знаков, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Обратите внимание, что для перепродажи сервисов Cloudflare требуется договор реселлера с Cloudflare. Если вы не являетесь авторизованным реселлером или партнером Cloudflare, вам не разрешается указывать или использовать товарные знаки Cloudflare для обозначения того, что вы являетесь реселлером или партнером Cloudflare.

Использование товарных знаков Cloudflare поставщиками и продавцами Cloudflare

Поставщикам и продавцам Cloudflare не разрешается использовать товарные знаки Cloudflare в связи с продуктами и услугами, предоставляемыми Cloudflare, без нашего письменного разрешения. Если у вас возникнут вопросы относительно процесса утверждения, свяжитесь с представителем Cloudflare. Если у вас есть письменное разрешение Cloudflare на использование товарных знаков Cloudflare, вы должны следовать приведенным ниже инструкциям, если только вам не были предоставлены специальные инструкции в письменной форме по использованию товарных знаков.

Как правильно использовать товарные знаки там, где это разрешено?

  • При первом упоминании в тексте нужно отмечать товарные знаки Cloudflare специальным символом (®, ™ или ℠).

  • В любом документе нужно указывать владельца товарных знаков. Пример: «Cloudflare, логотип Cloudflare и Cloudflare Workers являются товарными знаками Cloudflare, Inc. в США и других юрисдикциях». Такую сноску нужно добавить внизу первой страницы, на которой упомянуты товарные знаки Cloudflare.

  • Название Cloudflare всегда должно писаться именно так, с одной заглавной буквой в начале слова.

  • Нельзя использовать слово Cloudflare в составе других брендов (в дефисном написании), равно как и в названиях приложений или других продуктов. Но допускается использовать описательные конструкции: «работает на базе», «используется вместе», «для», «совместимо с».

    • Неверно: «iCloudflare»

    • Неверно: «Мое приложение Cloudflare»

    • Верно: «Мое приложение для Cloudflare®»

    • Верно: «Специальные цены от компании N на подписку Cloudflare®»

  • Если вы используете логотип сторонней компании, то надпись «для Cloudflare» при нем должна быть меньше, чем сам логотип.

  • Товарные знаки Cloudflare всегда необходимо использовать в позиции приложения, в сочетании с подходящим родовым термином. Окончания к самим товарным знакам не добавляются.

    • Неверно: «Cloudflare-оптимизатор»

    • Верно: «Сервисы Cloudflare»

  • Товарные знаки Cloudflare нельзя использовать в качестве глагола.

    • Неверно: «Мы Клаудфлэрили наш сайт»

    • Верно: «Мы использовали сервисы Cloudflare, чтобы сделать наш сайт более быстрым, безопасным и удобным».

Чего следует избегать при использовании товарных знаков Cloudflare?

  • Все утверждения, касающиеся Cloudflare, должны быть честными. Нельзя обманывать пользователей. Например, нельзя сказать, что на вашем сайте используются сервисы и приложения Cloudflare, если это неправда.

  • Нельзя без явного письменного разрешения использовать товарный знак или логотип Cloudflare в ситуациях, когда пользователь может подумать, что Cloudflare гарантирует качество сторонних продуктов или услуг, спонсирует, поддерживает их или имеет какое-либо другое отношение к сторонним решениям.

  • Нельзя использовать товарные знаки, графические символы, логотипы, шрифты, значки Cloudflare в пренебрежительной манере.

  • Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать в качестве домена последовательность символов, которая совпадает, полностью или частично, с товарным знаком Cloudflare или обманчиво похожа на него. Например, название cloudfliare.com почти совпадает с названием сайта Cloudflare и настолько напоминает его, что может обмануть человека, переходящего по ссылке.

  • Третьим лицам нельзя вносить изменения, орфографические ошибки или допускать любые другие действия, которые могут разрушить изначальный интерес к товарным знакам Cloudflare.

  • Третьим лицам, за исключением авторизованных партнеров и реселлеров, при использовании Google AdWords или других систем таргетированной рекламы нельзя делать ставки на ключевые слова, представляющие собой товарные знаки Cloudflare, даже написанные с ошибками. И также нельзя использовать товарные знаки Cloudflare в именах доменов, в средствах SEO-оптимизации, в метаданных, поисковых запросах, в составе кода и в других объектах, которые на самом деле не имеют отношения к Cloudflare.

  • Нельзя использовать товарные знаки Cloudflare и элементы фирменного стиля на сайтах и в документах, нарушающих законодательство.

  • Нельзя использовать товарные знаки Cloudflare и элементы фирменного стиля в составе ваших товарных знаков и логотипов или как часть названия компании, продукта или услуги.

  • Нельзя использовать товарные знаки Cloudflare на товарах для продажи (печатать на футболках, кружках и так далее).

  • Нельзя модифицировать товарные знаки Cloudflare, сокращать их, комбинировать с любыми другими символами, словами, изображениями, вставлять в заголовки или слоганы.

Текстовые товарные знаки

  • 1.1.1.1™

  • ActiveSensors®

  • Always Online™

  • API Shield™

  • Area 1®

  • Area 1 Security®

  • Argo Smart Routing™

  • Argo Tunnel™

  • Афинский проект

  • Best-Of-Cloud™

  • Cloudflare®

  • Cloudflare Access™

  • Cloudflare Certified Partner™

  • Cloudflare for Teams™

  • Cloudflare Gatebot™

  • Cloudflare Gatekeeper™

  • Cloudflare Gateway™

  • Cloudflare One™

  • Cloudflare Optimized Partner™

  • Cloudflare Pages™

  • Cloudflare Radar™

  • Cloudflare Registrar™

  • Cloudflare Spectrum™

  • Cloudflare Stream™

  • Cloudflare Workers®

  • Durable Objects™

  • Keyless SSL™ (SSL без ключа)

  • Magic Firewall™

  • Magic Transit®

  • Magic WAN®

  • Mirage™

  • Mirage 2.0™

  • Page Rules™

  • Page Shield®

  • Polish™

  • Проект «Галилео»

  • Railgun™

  • Ray ID™

  • Rocket Loader™

  • RRDNS™

  • Sightline®

  • Sparse®

  • The Network is the Computer®

  • Universal SSL™

  • Virtual DNS™

  • WARP™

  • WARP+™

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