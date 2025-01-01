Эти рекомендации предназначены для клиентов, разработчиков, авторизованных реселлеров Cloudflare и других сторон, желающих использовать товарные знаки или логотипы Cloudflare в любых рекламных, коммерческих, образовательных или справочных материалах. Использование товарных знаков и логотипов Cloudflare запрещено, за исключением случаев, когда это прямо разрешено настоящими правилами или если вы предварительно получили письменное разрешение от Cloudflare на их использование.
Товарные знаки и логотипы Cloudflare являются нашими ценными активами интеллектуальной собственности. Чтобы сохранить и защитить бренд Cloudflare, важно, чтобы наши товарные знаки и логотипы использовались должным образом. Cloudflare единолично владеет любой репутацией, возникшей в результате использования товарных знаков и логотипов Cloudflare.
Вам разрешается использовать товарные знаки Cloudflare только в словесной форме (словесные знаки, а не логотипы) для идентификации продуктов или сервисов Cloudflare при �условии соблюдения приведенных ниже правил использования. Для использования логотипов Cloudflare (кроме использования веб-значков, описанных ниже) требуется наше письменное разрешение.
Cloudflare, Inc. — это компания/торговое название. Вам разрешается ссылаться на Cloudflare, Inc. как на компанию в письменных материалах, используя сначала полное торговое наименование с включенным обозначением (т. е. «Cloudflare, Inc.»), а затем Cloudflare (без обозначения «Inc.») в последующих ссылках в той же публикации. Указывая на Cloudflare как на компанию, не используйте символ ® вместе с Cloudflare.
Вы можете использовать веб-значки Cloudflare, чтобы сообщить своим посетителям веб-сайта, что ваш веб-сайт защищен и ускоряется сервисами Cloudflare. Вы можете получить веб-значки Cloudflare на этой странице. Не изменяйте веб-значки Cloudflare каким-либо образом (например, не растягивайте их, не меняйте цвета и т. д.).
Если вы являетесь авторизованным реселлером или партнером Cloudflare, и ваше соглашение с нами позволяет вам использовать товарные знаки Cloudflare, вы должны следовать требованиям, указанным в вашем соглашении. Если по вашему соглашению вам не были предоставлены специальные инструкции по использованию товарных знаков, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Обратите внимание, что для перепродажи сервисов Cloudflare требуется договор реселлера с Cloudflare. Если вы не являетесь авторизованным реселлером или партнером Cloudflare, вам не разрешается указывать или использовать товарные знаки Cloudflare для обозначения того, что вы являетесь реселлером или партнером Cloudflare.
Поставщикам и продавцам Cloudflare не разрешается использовать товарные знаки Cloudflare в связи с продуктами и услугами, предоставляемыми Cloudflare, без нашего письменного разрешения. Если у вас возникнут вопросы относительно процесса утверждения, свяжитесь с представителем Cloudflare. Если у вас есть письменное разрешение Cloudflare на использование товарных знаков Cloudflare, вы должны следовать приведенным ниже инструкциям, если только вам не были предоставлены специальные инструкции в письменной форме по использованию товарных знаков.
При первом упоминании в тексте нужно отмечать товарные знаки Cloudflare специальным символом (®, ™ или ℠).
В любом документе нужно указывать владельца товарных знаков. Пример: «Cloudflare, логотип Cloudflare и Cloudflare Workers являются товарными знаками Cloudflare, Inc. в США и других юрисдикциях». Такую сноску нужно добавить внизу первой страницы, на которой упомянуты товарные знаки Cloudflare.
Название Cloudflare всегда должно писаться именно так, с одной заглавной буквой в начале слова.
Нельзя использовать слово Cloudflare в составе других брендов (в дефисном написании), равно как и в названиях приложений или других продуктов. Но допускается использовать описательные конструкции: «работает на базе», «используется вместе», «для», «совместимо с».
Неверно: «iCloudflare»
Неверно: «Мое приложение Cloudflare»
Верно: «Мое приложение для Cloudflare®»
Верно: «Специальные цены от компании N на подписку Cloudflare®»
Если вы используете логотип сто�ронней компании, то надпись «для Cloudflare» при нем должна быть меньше, чем сам логотип.
Товарные знаки Cloudflare всегда необходимо использовать в позиции приложения, в сочетании с подходящим родовым термином. Окончания к самим товарным знакам не добавляются.
Неверно: «Cloudflare-оптимизатор»
Верно: «Сервисы Cloudflare»
Товарные знаки Cloudflare нельзя использовать в качестве глагола.
Неверно: «Мы Клаудфлэрили наш сайт»
Верно: «Мы использовали сервисы Cloudflare, чтобы сделать наш сайт более быстрым, безопасным и удобным».
Все утверждения, касающиеся Cloudflare, должны быть честными. Нельзя обманывать пользователей. Например, нельзя сказать, что на вашем сайте используются сервисы и приложения Cloudflare, если это неправда.
Нельзя без явного письменного разрешения использовать товарный знак или логотип Cloudflare в ситуациях, когда пользователь может подумать, что Cloudflare гарантирует качество сторонних продуктов или услуг, спонсирует, поддерживает их или имеет какое-либо другое отношение к сторонним решениям.
Нельзя использовать товарные знаки, графические символы, логотипы, шрифты, значки Cloudflare в пренебрежительной манере.
Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать в качестве домена последовательность символов, которая совпадает, полност�ью или частично, с товарным знаком Cloudflare или обманчиво похожа на него. Например, название cloudfliare.com почти совпадает с названием сайта Cloudflare и настолько напоминает его, что может обмануть человека, переходящего по ссылке.
Третьим лицам нельзя вносить изменения, орфографические ошибки или допускать любые другие действия, которые могут разрушить изначальный интерес к товарным знакам Cloudflare.
Третьим лицам, за исключением авторизованных партнеров и реселлеров, при использовании Google AdWords или других систем таргетированной рекламы нельзя делать ставки на ключевые слова, представляющие собой товарные знаки Cloudflare, даже написанные с ошибками. И также нельзя использовать товарные знаки Cloudflare в именах доменов, в средствах SEO-оптимизации, в метаданных, поисковых запросах, в составе кода и в других объектах, которые на самом деле не имеют отношения к Cloudflare.
Нельзя использовать товарные знаки Cloudflare и элементы фирменного стиля на сайтах и в документах, нарушающих законодательство.
Нельзя использовать товарные знаки Cloudflare и элементы фирменного стиля в составе ваших товарных знаков и логотипов или как часть названия компании, продукта или услуги.
Нельзя использовать товарные знаки Cloudflare на товарах для продажи (печатать на футболках, кружках и так далее).
Нельзя модифицировать товарные знаки Cloudflare, сокращать их, комбинировать с любыми другими символами, словами, изображениями, вставлять в заголовки или слоганы.
1.1.1.1™
ActiveSensors®
Always Online™
API Shield™
Area 1®
Area 1 Security®
Argo Smart Routing™
Argo Tunnel™
Афинский проект
Best-Of-Cloud™
Cloudflare®
Cloudflare Access™
Cloudflare Certified Partner™
Cloudflare for Teams™
Cloudflare Gatebot™
Cloudflare Gatekeeper™
Cloudflare Gateway™
Cloudflare One™
Cloudflare Optimized Partner™
Cloudflare Pages™
Cloudflare Radar™
Cloudflare Registrar™
Cloudflare Spectrum™
Cloudflare Stream™
Cloudflare Workers®
Durable Objects™
Keyless SSL™ (SSL без ключа)
Magic Firewall™
Magic Transit®
Magic WAN®
Mirage™
Mirage 2.0™
Page Rules™
Page Shield®
Polish™
Проект «Галилео»
Railgun™
Ray ID™
Rocket Loader™
RRDNS™
Sightline®
Sparse®
The Network is the Computer®
Universal SSL™
Virtual DNS™
WARP™
WARP+™