Dozwolone zastosowania

Odniesienia w formie tekstowej do produktów i usług Cloudflare

Dozwolone jest używanie znaków handlowych Cloudflare wyłącznie w formie słownej (znaków słownych, a nie logo) w celu identyfikowania produktów lub usług Cloudflare, przy czym należy się stosować do poniższych wytycznych. Wykorzystanie logo Cloudflare (innych niż znaczki sieciowe opisane poniżej) wymaga naszej pisemnej zgody.



Odniesienia do Cloudflare, Inc. jako firmy

Cloudflare, Inc. to nazwa firmy / nazwa handlowa. Dozwolone jest odnoszenie się do Cloudflare, Inc. jako firmy w materiałach pisemnych poprzez użycie najpierw pełnej nazwy handlowej ze stosownym określeniem (np. „Cloudflare, Inc.”, a następnie stosowanie nazwy Cloudflare (bez określenia „Inc.”) w kolejnych odniesieniach w ramach tej samej publikacji. Odnosząc się do Cloudflare jako firmy, nie należy opatrywać nazwy Cloudflare symbolem ®.



Stosowanie znaczków sieciowych przez klientów Cloudflare

Możesz używać znaczków sieciowych Cloudflare, aby informować swoich odwiedzających, że Twoja witryna jest chroniona przez usługi Cloudflare, które także przyspieszają jej działanie. Znaczki sieciowe Cloudflare możesz uzyskać z tej strony. Nie modyfikuj znaczków Cloudflare w żaden sposób (np. nie rozciągaj ich, nie zmieniaj ich kolorów itp.).



Używanie znaków handlowych Cloudflare przez autoryzowanych odsprzedawców i partnerów

Jeśli jesteś autoryzowanym odsprzedawcą lub partnerem Cloudflare, a Twoja umowa z nami umożliwia Ci korzystanie ze znaków handlowych Cloudflare, musisz stosować się do wymagań zawartych w Twojej umowie. Jeśli w Twojej umowie nie uwzględniono specjalnych wytycznych dotyczących korzystania ze znaków handlowych, przestrzegaj poniższych wytycznych.

Pamiętaj, że odsprzedawanie usług Cloudflare wymaga umowy między firmą Cloudflare a odsprzedawcą. Jeśli nie jesteś autoryzowanym odsprzedawcą czy partnerem, nie możesz wskazywać ani używać znaków handlowych Cloudflare do sugerowania, że jesteś odsprzedawcą lub partnerem Cloudflare.



Używanie znaków handlowych Cloudflare przez dostawców i podwykonawców Cloudflare

Dostawcy Cloudflare nie mogą używać znaków towarowych Cloudflare w związku z produktami i usługami świadczonymi na rzecz Cloudflare bez naszej pisemnej zgody. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procedury wyrażania zgody należy skontaktować się z naszym przedstawicielem Cloudflare. Jeśli masz pisemną zgodę Cloudflare na korzystanie ze znaków towarowych Cloudflare, musisz postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi, chyba że przekazano Ci specjalne wytyczne dotyczące korzystania ze znaków handlowych w formie pisemnej.