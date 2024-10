Usi consentiti

Riferimenti in forma di testo a prodotti e servizi Cloudflare

È consentito utilizzare i marchi Cloudflare solo in forma verbale (marchi verbali, non loghi) per identificare prodotti o servizi Cloudflare, in base alle linee guida sull'uso di seguito. L'uso dei loghi Cloudflare (diverso dall'uso dei badge Web descritti di seguito) richiede la nostra autorizzazione scritta.



Riferimenti a Cloudflare, Inc. come azienda

Cloudflare, Inc. è un nome aziendale/commerciale. È consentito fare riferimento a Cloudflare, Inc. come società nella documentazione scritta utilizzando prima il nome commerciale completo con la designazione incorporata (ad esempio, "Cloudflare, Inc."), seguito da Cloudflare (omettendo la designazione "Inc.") nei riferimenti successivi nella stessa pubblicazione. Quando si fa riferimento a Cloudflare come azienda, non utilizzare il simbolo ® con "Cloudflare".



Utilizzo di badge Web da parte dei clienti Cloudflare

I badge Web Cloudflare sono disponibili per comunicare ai visitatori che il tuo sito Web è protetto e accelerato dai servizi Cloudflare. Puoi ottenere i badge Web Cloudflare da questa pagina. Ti invitiamo a non modificare in alcun modo i badge Web Cloudflare (ad es. allargandoli, usando colori diversi ecc.).



Utilizzo dei marchi Cloudflare da parte di rivenditori e partner autorizzati

Se sei un rivenditore o partner autorizzato di Cloudflare e il tuo accordo con noi consente di utilizzare i marchi Cloudflare, devi rispettare i requisiti specificati nel contratto. Se non hai ricevuto speciali linee guida sull'uso del marchio con il tuo accordo, segui le linee guida riportate di seguito.

Tieni presente che la rivendita dei servizi Cloudflare richiede un accordo per rivenditori con Cloudflare. Se non sei un rivenditore o un partner autorizzato, non sei autorizzato a indicare o utilizzare i marchi Cloudflare per indicare che sei un rivenditore o un partner Cloudflare.



Utilizzo dei marchi Cloudflare da parte di fornitori e vendor Cloudflare

Fornitori e vendor di Cloudflare non sono autorizzati a utilizzare i marchi Cloudflare in relazione ai prodotti e servizi forniti a Cloudflare senza la nostra autorizzazione scritta. Contatta il tuo rappresentante Cloudflare per qualsiasi domanda relativa al processo di approvazione. Se si dispone dell'autorizzazione scritta di Cloudflare ad utilizzare i marchi Cloudflare, è necessario seguire le linee guida riportate di seguito, a meno che non siano state fornite specifiche linee guida per l'uso del marchio per iscritto.