Usos admissíveis

Referências em forma de texto aos produtos e serviços da Cloudflare

Só é permitido usar as marcas registradas da Cloudflare em forma de palavras (marcas de palavras, e não logotipos) para identificar nossos produtos e serviços, de acordo com as diretrizes abaixo. É preciso ter uma permissão por escrito para usar os logotipos da Cloudflare (exceto para o uso dos emblemas web descritos a seguir).



Referências à Cloudflare, Inc. como empresa

Cloudflare, Inc. é um nome empresarial/comercial. É permitido mencionar a Cloudflare, Inc. como empresa em materiais escritos. Na primeira citação, use o nome completo da pessoa jurídica, "Cloudflare, Inc.". Depois, use somente "Cloudflare" (sem o "Inc.") em referências posteriores na mesma publicação. Ao citar a Cloudflare como empresa, não use o símbolo ® com "Cloudflare".



Uso de emblemas web por clientes da Cloudflare

É permitido usar os emblemas web da Cloudflare para informar aos visitantes que seu site é protegido e acelerado pelos serviços da Cloudflare. Os emblemas web da Cloudflare podem ser obtidos nesta página. Não altere os emblemas web da Cloudflare de nenhuma forma for (por exemplo, alongando, alterando as cores etc.).



Uso das marcas registradas da Cloudflare por revendedores autorizados e parceiros

Caso você seja um revendedor autorizado ou parceiro da Cloudflare e seu contrato conosco permita o uso de nossas marcas registradas, siga os requisitos especificados no contrato. Se não houver diretrizes especiais de uso de marcas registradas no seu contrato, siga as diretrizes abaixo.

Observe que a revenda dos serviços da Cloudflare exige um contrato de revendedor com a Cloudflare. Se você não é um revendedor ou parceiro autorizado, não tem permissão para indicar ou usar as marcas registradas da Cloudflare a fim de mostrar que é um revendedor ou parceiro da Cloudflare.



Uso das marcas registradas da Cloudflare por fornecedores

Os fornecedores não têm permissão para usar nossas marcas registradas em conexão com produtos e serviços fornecidos à Cloudflare sem a nossa autorização por escrito. Entre em contato com o representante da Cloudflare em caso de dúvidas sobre o processo de aprovação. Se tiver permissão por escrito para usar as marcas registradas da Cloudflare, siga as diretrizes abaixo, a menos que você tenha recebido diretrizes especiais de uso da marca registrada por escrito.