Usos permitidos

Referencias en forma de texto a los productos y servicios de Cloudflare

Puedes utilizar las marcas comerciales de Cloudflare solamente en forma de palabras (no logotipos) para identificar los productos o servicios de Cloudflare según las directrices de uso que figuran a continuación. El uso de los logotipos de Cloudflare (aparte del uso de las insignias web descritas a continuación) requiere nuestro permiso por escrito.



Referencias a Cloudflare, Inc. como empresa

Cloudflare, Inc. es un nombre comercial/de empresa. Tienes permiso para hacer referencia a Cloudflare, Inc. como empresa en materiales escritos utilizando primero el nombre comercial completo con la designación incorporada (es decir, "Cloudflare, Inc."), seguido de Cloudflare (omitiendo la designación "Inc.") en las referencias posteriores de la misma publicación. Cuando te refieras a Cloudflare como empresa, no utilices el símbolo ® con "Cloudflare".



Uso de las insignias web por parte de clientes de Cloudflare

Puedes usar las insignias web de Cloudflare para informar a los visitantes de que tu sitio web está protegido y acelerado con los servicios de Cloudflare. Puedes obtener las insignias web de Cloudflare en esta página. No modifiques las insignias web de Cloudflare de ninguna manera (por ejemplo, alargándolas, con colores diferentes, etc.).



Uso de marcas comerciales de Cloudflare por parte de distribuidores y socios autorizados

Si eres un distribuidor o socio autorizado de Cloudflare y tu acuerdo con nosotros te permite utilizar las marcas comerciales de Cloudflare, debes seguir los requisitos especificados en tu acuerdo. Si no se te han proporcionado directrices especiales de uso de la marca con tu acuerdo, sigue las directrices que se indican a continuación.

Ten en cuenta que la reventa de los servicios de Cloudflare requiere un acuerdo de distribuidor con Cloudflare. Si no eres distribuidor o socio autorizado, no puedes indicar ni utilizar las marcas comerciales de Cloudflare para indicar que eres distribuidor o socio de Cloudflare.



Uso de marcas comerciales de Cloudflare por parte de los proveedores de Cloudflare

Los proveedores de Cloudflare no pueden utilizar las marcas comerciales de Cloudflare en conexión con los productos y servicios proporcionados a Cloudflare sin nuestro permiso por escrito. Ponte en contacto con tu representante de Cloudflare si tienes alguna pregunta en relación con el proceso de aprobación. Si tienes el permiso por escrito de Cloudflare para utilizar las marcas comerciales de Cloudflare, debes seguir las directrices que se indican a continuación, a menos que se te hayan proporcionado directrices especiales por escrito para el uso de marcas comerciales.