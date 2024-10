Utilisations autorisées

Références sous forme textuelle aux produits et services de Cloudflare

Vous pouvez utiliser les marques commerciales de Cloudflare sous forme de texte uniquement (les mots, pas les logos) afin d'identifier les produits ou services de Cloudflare, conformément aux directives d'utilisation ci-dessous. L'utilisation des logos de Cloudflare (à l'exception de l'utilisation des badges web décrits ci-dessous) nécessite notre autorisation écrite.



Références à l'entreprise Cloudflare, Inc.

Cloudflare, Inc. est une société/dénomination commerciale. Vous pouvez faire référence à l'entreprise Cloudflare, Inc. dans des documents écrits en utilisant d'abord la dénomination commerciale complète, accompagnée de la qualification de société (c'est-à-dire « Cloudflare, Inc. »). Le nom Cloudflare (sans « Inc. ») peut être employé pour les références suivantes au sein de la même publication. N'utilisez pas le symbole ® avec « Cloudflare » lorsque vous faites référence à l'entreprise Cloudflare.



Utilisation des badges web par les clients de Cloudflare

Vous pouvez utiliser les badges web de Cloudflare afin d'indiquer aux visiteurs de votre site web que ce dernier est protégé et accéléré par les services Cloudflare. Pour obtenir ces badges, rendez-vous sur cette page. Merci de ne pas modifier les badges web de Cloudflare de quelque manière que ce soit (par exemple, en les étirant, en modifiant les couleurs, etc.).



Utilisation des marques commerciales de Cloudflare par les revendeurs et partenaires agréés

Si vous êtes un revendeur ou un partenaire agréé de Cloudflare et que l'accord que vous avez passé avec nous vous autorise à utiliser les marques de Cloudflare, vous devez respecter les conditions spécifiées dans cet accord. Si votre accord ne comporte pas de directives spéciales relatives à l'utilisation des marques commerciales, veuillez suivre les directives ci-dessous.

Veuillez noter que la revente des services Cloudflare nécessite la signature d'un accord de revente avec Cloudflare. Si vous n'êtes pas un revendeur ou un partenaire agréé, vous n'êtes pas autorisé à mentionner ou à utiliser les marques déposées de Cloudflare pour indiquer que vous êtes un revendeur ou un partenaire de Cloudflare.



Utilisation des marques commerciales de Cloudflare par les fournisseurs de Cloudflare

Sauf autorisation écrite de notre part, les fournisseurs de Cloudflare ne sont pas autorisés à utiliser les marques commerciales de Cloudflare en lien avec les produits et services fournis à Cloudflare. Veuillez contacter votre représentant Cloudflare si vous avez des questions concernant le processus d'approbation. Si vous disposez d'une autorisation écrite de Cloudflare vous permettant d'utiliser ses marques commerciales, vous devez suivre les directives ci-dessous, sauf si vous avez reçu des directives spéciales, par écrit, relatives à l'utilisation des marques commerciales.