Gyazo optimiert Uploads auf seine Screenshot Sharing-Plattformen mit Cloudflare Lastverteilung.

Gyazo, eine Anwendung, die eine cloudbasierte Infrastruktur nutzt, ermöglicht Benutzern die schnelle Erstellung von Screenshots und deren problemlose gemeinsame Nutzung durch sofort erstellte Links. Mit Millionen aktiver Nutzer ist Gyazo das weltweit größte, schnellste Tool für Screenshot- und Screen-GIF-Erstellung.

Herausforderung für Gyazo: Optimierung des Upload-Verfahrens für die globale Nutzerbasis

Anfangs befanden sich alle Gyazo-Server in den USA, und Gyazo verteilte seinen Content über ein CDN (Content Delivery Network) an die Nutzer. Die Nutzer von Gyazo befinden sich zu 45 % in Europa, zu 15 % in Asien und zu 40 % in den USA, weshalb sich die Strategie für Nutzer in den USA gut bewährte, während sie für Nutzer außerhalb der USA extreme Upload-Zeiten bedeutete. „Das liegt daran, dass CDNs sehr gut Content verteilen, aber nicht gut hochladen können“, erklärt Isshu Rakusai, CEO von Nota, dem Anbieter von Gyazo. „Einige unserer Nutzer, zum Beispiel in Australien, brauchten über 30 Sekunden, nur um einen kleinen Screenshot hochzuladen.“ Diese Upload-Latenz war auf die Tatsache zurückzuführen, dass beispielsweise Content des australischen Gyazo-Nutzers durch Südasien über den Pazifik an einen Gyazo-Server irgendwo in den USA und dann zurück über die gleiche Route geleitet wurde.

Um dieses Problem zu bekämpfen, baute Gyazo sein eigenes Netzwerk an Upload-Edge-Servern auf der ganzen Welt aus, was jedoch zu einem weiteren Problem führte: Diese Edge-Server erfuhren Traffic-Spitzen und verzeichneten anschließend einen Leistungsabfall, sobald sie am stärksten genutzt wurden.

Gyazos Lösung: Globale Lastverteilung mit Failover

Gyazo entdeckte Cloudflares Programm für den frühen Zugriff auf Lastverteilung und baute darauf, dass es die ergänzende Funktionalität zur Perfektionierung seiner proprietären Lösung bieten würde. Cloudflares globale Lastverteilung sendet Traffic nun intelligent von Gyazos Nutzern an den nächsten und am wenigsten ausgelasteten Upload-Server. Dadurch erleben die Nutzer die schnellstmöglichen Upload-Geschwindigkeiten und die Server werden nicht überlastet.

Darüber hinaus gewährleistet die Lastverteilung durch die Verteilung des Traffics und die Aufrechterhaltung des Serverzustands, dass die Performance für die Nutzer von Gyazo nicht mehr wie vorher beeinträchtigt wird. Dank des Failover-Features der Lastverteilung werden die Nutzer von Gyazo außerdem schnell umgeleitet, wenn ein Server ausfällt, sodass sie den Ausfall nicht einmal bemerken. „Failover war ebenfalls sehr hilfreich für uns“, erklärt Rakusai. „Mit unserem früheren DNS-Provider haben wir einen schnellen Hack für DNS-basiertes Failover erstellt. Dies war jedoch kompliziert einzurichten und Änderungen wurden erst nach Stunden vollständig umgesetzt.“