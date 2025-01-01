Gyazo 使用 Cloudflare Load Balancing 优化上传到其屏幕快照共享平台的内容。

Gyazo 利用基于云的基础设施，允许用户快速获取屏幕截图，然后通过即时创建的链接轻松共享截图。Gyazo 拥有数百万活跃用户，是世界上最大、最快的屏幕截图和屏幕 GIF 创建工具。

Gyazo 的挑战：为全球用户群优化上传

最初，Gyazo 的所有服务器都位于美国，并且 Gyazo 使用 CDN（内容交付网络）将其内容交付给用户。 Gyazo 在欧洲的用户大约占 45％、亚洲用户约占 15％、美国用户约占 40％，因此该策略对美国用户来说效果很好，但美国以外用户的上传时间始终较长。 Gyazo 创造者、Nota 首席执行官 Isshu Rakusai 解释说：“那是因为 CDN 的长处是交付内容，而不太合适用于上传内容。 例如，在澳大利亚，我们的一些用户上传一个小小的屏幕截图就需要 30 秒以上的上传时间。” 上载延迟是由于来自澳大利亚 Gyazo 示例用户的内容需要通过南亚、穿越太平洋，路由到 Gyazo 在美国某处的服务器，然后又沿同一路线返回。

为了解决这个问题，Gyazo 在全球范围内建立了自己的上传边缘服务器�网络，但这又导致了另一个问题：这些边缘服务器可能会遇到流量高峰，然后在使用量最大时表现不佳。

Gyazo 的解决方案：全局负载平衡和故障转移

Gyazo 了解到 Cloudflare 针对负载均衡的 Early Access 计划，认为它可能提供完善其专有解决方案所需的补充功能。 Cloudflare 的全局负载平衡现在可以智能地将 Gyazo 用户的流量发送到最近、最稳健的上传服务器，从而确保用户体验到最快的上传速度，并且保证服务器不会过载。

此外，通过分配流量并保持服务器运行状况，负载平衡可确保 Gyazo 用户不会遭遇之前发生的性能下降情况。 另外，借助负载平衡的故障转移功能，当服务器出现故障时，Gyazo 的用户会被快速重新路由，因此他们甚至不会注意到服务器是否发生了故障。 Rakusai 解释说：“故障转移对我们也非常有帮助，我们与以前的 DNS 提供商一起，创建了一个快速破解来进行基于 DNS 的故障转移，但这设置起来很复杂，变更要数小时才能完全传播。”