Gyazo 使用 Cloudflare 負載平衡優化上傳到其螢幕擷取畫面共用平台的內容。

Gyazo 利用基於雲的基礎架構，允許使用者快速獲取螢幕截圖，然後通過即時創建的連結輕鬆共用截圖。Gyazo 擁有數百萬活躍使用者，是世界上最大、最快的螢幕截圖和螢幕 GIF 創建工具。

Gyazo 的挑戰：為全球使用者群優化上傳

最初，Gyazo 的所有伺服器都位於美國，並且 Gyazo 使用 CDN（內容傳遞網路）將其內容交付給使用者。 Gyazo 在歐洲的使用者大約占 45％、亞洲使用者約占 15％、美國使用者約占 40％，因此該策略對美國使用者來說效果很好，但美國以外使用者的上傳時間始終較長。 Gyazo 創造者、Nota 首席執行官 Isshu Rakusai解釋說：「那是因為 CDN 的長處是交付內容，而不太合適用於上傳內容。 例如，在澳大利亞，我們的一些使用者上傳一個小小的螢幕截圖就需要 30 秒以上的上傳時間。」 上載延遲是由於來自澳大利亞 Gyazo 示例使用者的內容需要通過南亞、穿越太平洋，路由到 Gyazo 在美國某處的伺服器，然後又沿同一路線返回。

為了解決這個問題，Gyazo 在全球範圍內�建立了自己的上傳邊緣伺服器網路，但這又導致了另一個問題：這些邊緣伺服器可能會遇到流量高峰，然後在使用量最大時表現不佳。

Gyazo 的解決方案：全域負載均衡和容錯移轉

Gyazo 瞭解到 Cloudflare 針對負載均衡的 Early Access 計畫，認為它可能提供完善其專有解決方案所需的補充功能。 Cloudflare 的全域負載平衡現在可以智慧地將 Gyazo 使用者的流量發送到最近、最穩健的上傳伺服器，從而確保使用者體驗到最快的上傳速度，並且保證伺服器不會超載。

此外，通過分配流量並保持伺服器運行狀況，負載平衡可確保 Gyazo 使用者不會遭遇之前發生的性能下降情況。 另外，借助負載平衡的容錯移轉功能，當伺服器出現故障時，Gyazo 的使用者會被快速重新路由，因此他們甚至不會注意到伺服器是否發生了故障。 Rakusai 解釋說：「容錯移轉對我們也非常有幫助，我們與以前的 DNS 提供商一起，創建了一個快速破解來進行基於 DNS 的容錯移轉，但這設置起來很複雜，變更要數小時才能完全傳播。」