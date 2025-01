Gyazo optimiza los procesos de carga a sus plataformas de compartición de capturas de pantalla mediante el Equilibrio de carga de Cloudflare.

Gyazo, leveraging a cloud-based infrastructure, allows users to quickly take screenshots, and then easily share them through instantly created links. With millions of active users Gyazo is the largest, fastest screenshot and screen-GIF creation tool in the world.

Gyazo's Challenge: Optimize Uploading for Global User Base

En un principio, todos los servidores de Gyazo estaban radicados en Estados Unidos, y Gyazo utilizaba una CDN (red de distribución de contenidos) para distribuir su contenido a sus usuarios. Los usuarios de Gyazo están repartidos entre Europa (45 %), Asia (15 %) y Estados Unidos (40 %). Esto quería decir que su estructura funcionaba bien para sus usuarios estadounidenses, pero no así para los ubicados fuera de este país, los cuales experimentaban tiempos de carga extraordinariamente largos. Según explicó Isshu Rakusai, el CEO de Nota (el creador de Gyazo): «Esto es así porque las CDN son geniales para distribuir contenido, pero no son tan buenas para subirlo. Algunos de nuestros usuarios, en Australia, por ejemplo, necesitaban más de 30 segundos para subir una pequeña captura de pantalla». Esa latencia de carga estaba siendo provocada, en el ejemplo de Australia, por el enrutamiento del usuario a través del sur de Asia, y de ahí todo a través del océano Pacífico, para finalmente llegar a los servidores de Gyazo ubicados en algún lugar de los Estados Unidos; y después debía hacerse esa misma ruta de vuelta.

Para combatir este problema, Gyazo creó su propia red de servidores perimetrales de carga en todo el mundo, pero eso produjo otro problema: estos servidores perimetrales experimentaban mucho tráfico y, luego, disminuían el rendimiento cuando más se usaban.

Gyazo’s Solution: Global Load Balancing With Failover

Gyazo supo del programa Early Access de Cloudflare para equilibrado de carga y decidió que podía ser la funcionalidad complementaria que necesitaban para perfeccionar su solución. En la actualidad, el equilibrador de carga global de Cloudflare de manera inteligente envía las solicitudes de los usuarios de Gyazo al servidor de carga más cercano y con mejor estado de salud. Esto proporciona a sus usuarios la más rápida experiencia de carga posible y evita la saturación de los servidores.

Además, al conseguir distribuir el tráfico y, a la vez, preservar en buen estado de salud los servidores, el Equilibrador de Carga garantiza que los usuarios de Gyazo no experimenten más un rendimiento degradado. Por último, la funcionalidad de conmutación por error del Equilibrador de Carga de Cloudflare permite que los usuarios de Gyazo sean rápidamente enrutados a través del mejor servidor disponible alternativo posible cuando uno de los servidores utilizados falla. Así lo explicaba Rakusai: «La conmutación por error también ha sido muy útil para nosotros; con nuestro anterior proveedor DNS, nos buscamos un truco rápido para hacer conmutación por error basada en DNS, pero era complicado de configurar y los cambios tardaban horas en propagarse plenamente».