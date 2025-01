Gyazo ottimizza i caricamenti nelle sue piattaforme di condivisione degli screenshot con il bilanciamento del carico di Cloudflare.

Gyazo, leveraging a cloud-based infrastructure, allows users to quickly take screenshots, and then easily share them through instantly created links. With millions of active users Gyazo is the largest, fastest screenshot and screen-GIF creation tool in the world.

Gyazo's Challenge: Optimize Uploading for Global User Base

All’inizio, tutti i server di Gyazo si trovavano negli Stati Uniti e Gyazo utilizzava un CDN (Content Delivery Network) per distribuire i suoi contenuti agli utenti. Gli utenti Gyazo si suddividono, più o meno, nel 45% in Europa, il 15% in Asia e il 40% negli Stati Uniti, quindi questa strategia ha funzionato bene per gli utenti negli USA, ma per quelli all’estero ha provocato lunghissimi tempi di caricamento. “Tutto ciò è dato dal fatto che i CDN sono ottimi nella distribuzione dei contenuti” ha dichiarato Isshu Rakusai, CEO di Nota, il creatore di Gyazo, “ma non molto per il caricamento dei contenuti. Alcuni dei nostri utenti, ad esempio in Australia, hanno avuto tempi di caricamento di oltre 30 secondi solo per caricare un piccolo screenshot.” La latenza nel caricamento era causata dal fatto che i contenuti dell’utente Gyazo in Australia, ad esempio, venivano instradati attraverso l’Asia meridionale, nell’Oceano Pacifico, verso uno dei server di Gyazo in qualche parte negli USA e poi tornavano indietro sullo stesso percorso.

Per contrastare questo problema, Gyazo decise di costruire la propria rete di server di upload periferici, dislocandoli in tutto il mondo. La soluzione, però, aveva generato un altro problema: i server periferici erano soggetti a picchi di traffico, che nei momenti di maggior utilizzo ne degradavano le prestazioni.

Gyazo’s Solution: Global Load Balancing With Failover

Gyazo ha visto il programma di accesso anticipato di Cloudflare per il bilanciamento del carico, e ha pensato che avrebbe potuto offrire quella funzionalità complementare di cui necessitava per perfezionare la propria soluzione proprietaria. Ora Il bilanciamento globale del carico di Cloudflare indirizza in modo intelligente il traffico dagli utenti Gyazo ai server di caricamento più vicini e in condizioni migliori, garantendo agli utenti di godere delle migliori velocità di caricamento possibili, e ai server di non sovraccaricarsi.

Inoltre, distribuendo il traffico e mantenendo elevato lo stato di operatività dei server, il bilanciamento del carico garantisce agli utenti di Gyazo che non subiranno più un degrado delle prestazioni come quello osservato inizialmente. E in più, grazie alla funzione failover del bilanciamento del carico, gli utenti Gyazo vengono reindirizzati rapidamente quando un server si guasta, così nemmeno si rendono conto se un server è andato in avaria. “Failover è stato molto utile per noi,” ha dichiarato Rakusai, “con il nostro precedente provider DNS, avevamo ideato un trucchetto veloce per implementare un failover basato su DNS, ma era complicato da configurare e ci volevano delle ore per propagare completamente i cambiamenti.”