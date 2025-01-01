Galileo 專案的這位參與者是首批利用全新 Zero Trust 工具（於 2022 年 Impact Week 期間發佈）的參與者之一。他們選擇保持匿名，以避免分享有關安全堆疊和整體準備狀態的詳細資料。

保持連線的障礙

這間擁有百年歷史的非營利組織提供各種文化教育和活動，這些資源大多可在線上免費獲得。然而，其團隊在履行激勵和教育使命的同時，卻面臨著來自內外部的安全威脅。在加入 Galileo 專案之前，他們遇到了長期網站服務中斷的問題，這限制了公眾獲得教育資源以及推廣活動的能力。

展開 Zero Trust 旅程

他們於 2022 年 8 月申請加入 Galileo 專案，很快獲得了該計畫合作夥伴的核准。負責維護和建構組織技術基礎架構的工程師表示，「我們認識到 Cloudflare 在新興的 Zero Trust/安全 DNS 市場的領先和重要地位，也很高興能夠找到 Galileo 專案。該計畫取得了立竿見影的效果，讓我們能夠非常輕鬆地確保環境的安全。」

由於他們透過精簡的員工維持組織運作，沒有預算或編制來維持完整的安全營運中心 (SOC)，因此，Galileo 專案的工具可幫助彌補這一差距。例如，Cloudflare DNS 簡化了做出變更以支援遠距工作者的程序。該工程師表示，「Cloudflare 讓我能夠作為一個人的 IT 團隊，管理全球組織每天面臨的威脅。」

便捷易用的介面也有助於處理網站的安全性；該工程師發現，針對 DNS 和 Zero Trust 使用 Cloudflare 儀表板比他曾經用過的其他安全工具更直觀。

像許多其他非營利組織一樣，該組織是一個混合式工作場所。員工需要能夠使用適當的權限級別來連線至資料和應用程式，這是其計畫和公開外展服務的一部分。在採用 Zero Trust 工具之前，導致 IT 工單的首要原因是無法存取資源。這偶爾會為重要的截止日期（例如，面對面活動的截止日期）帶來問題。

該組織的工程師補充道，「Cloudflare Zero Trust 透過提供對我們的工作資源的安全、可稽核的存取，為我們的網路和行動員工提供了安全保障。」

佈設體驗

他們的網站擁有每月數百萬要求的流量和 10 萬多位不重複的訪客。在實作 Zero Trust 架構後的三個月，他們使用 Cloudflare 工具封鎖了超過 66 種安全威脅和 4,131 個惡意 DNS 要求。

他們認為特別有用的資源包括：

下一步驟

該組織希望繼續實作更多工具，在 Zero Trust 旅程中走得更遠。未來的目標包括能夠封鎖從個人裝置存取 SaaS 應用程式（如 Google Drive 或 Box），這樣就少了一個需要擔心的攻擊手段。

該組織的工程師說，「如果沒有 Cloudflare，我在為混合員工執行 IT 功能時就會感到力不從心。有了 Cloudflare DNS 和 Zero Trust，讓我無比期待未來不再依賴 Microsoft 伺服器，從而將那些資金重新分配給軟體和程式碼工作，進一步拓展我們的文化事業。」