文化組織 [匿名]

Galileo 專案的這位參與者是首批利用全新 Zero Trust 工具（於 2022 年 Impact Week 期間發佈）的參與者之一。他們選擇保持匿名，以避免分享有關安全堆疊和整體準備狀態的詳細資料。

保持連線的障礙

這間擁有百年歷史的非營利組織提供各種文化教育和活動，這些資源大多可在線上免費獲得。然而，其團隊在履行激勵和教育使命的同時，卻面臨著來自內外部的安全威脅。在加入 Galileo 專案之前，他們遇到了長期網站服務中斷的問題，這限制了公眾獲得教育資源以及推廣活動的能力。

展開 Zero Trust 旅程

他們於 2022 年 8 月申請加入 Galileo 專案，很快獲得了該計畫合作夥伴的核准。負責維護和建構組織技術基礎架構的工程師表示，「我們認識到 Cloudflare 在新興的 Zero Trust/安全 DNS 市場的領先和重要地位，也很高興能夠找到 Galileo 專案。該計畫取得了立竿見影的效果，讓我們能夠非常輕鬆地確保環境的安全。」

由於他們透過精簡的員工維持組織運作，沒有預算或編制來維持完整的安全營運中心 (SOC)，因此，Galileo 專案的工具可幫助彌補這一差距。例如，Cloudflare DNS 簡化了做出變更以支援遠距工作者的程序。該工程師表示，「Cloudflare 讓我能夠作為一個人的 IT 團隊，管理全球組織每天面臨的威脅。」

便捷易用的介面也有助於處理網站的安全性；該工程師發現，針對 DNS 和 Zero Trust 使用 Cloudflare 儀表板比他曾經用過的其他安全工具更直觀。

像許多其他非營利組織一樣，該組織是一個混合式工作場所。員工需要能夠使用適當的權限級別來連線至資料和應用程式，這是其計畫和公開外展服務的一部分。在採用 Zero Trust 工具之前，導致 IT 工單的首要原因是無法存取資源。這偶爾會為重要的截止日期（例如，面對面活動的截止日期）帶來問題。

該組織的工程師補充道，「Cloudflare Zero Trust 透過提供對我們的工作資源的安全、可稽核的存取，為我們的網路和行動員工提供了安全保障。」

佈設體驗

他們的網站擁有每月數百萬要求的流量和 10 萬多位不重複的訪客。在實作 Zero Trust 架構後的三個月，他們使用 Cloudflare 工具封鎖了超過 66 種安全威脅和 4,131 個惡意 DNS 要求

他們認為特別有用的資源包括：

  • WARP 是一個裝置用戶端，可改善包括筆記型電腦和智慧型手機在內所有平台的安全存取
  • Cloudflare Access 可提供一站式入口網站，隨需重新導向網路位址

下一步驟

該組織希望繼續實作更多工具，在 Zero Trust 旅程中走得更遠。未來的目標包括能夠封鎖從個人裝置存取 SaaS 應用程式（如 Google Drive 或 Box），這樣就少了一個需要擔心的攻擊手段

該組織的工程師說，「如果沒有 Cloudflare，我在為混合員工執行 IT 功能時就會感到力不從心。有了 Cloudflare DNS 和 Zero Trust，讓我無比期待未來不再依賴 Microsoft 伺服器，從而將那些資金重新分配給軟體和程式碼工作，進一步拓展我們的文化事業。」

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