2022 年 Impact Week 期间推出全新 Zero Trust 工具后，该 Project Galileo 项目参与者成为首批受益者之一。他们选择保持匿名，以避免透露有关其安全堆栈和总体准备情况的细节。

保持在线的障碍

这个有着百年历史的非营利组织提供文化教育并举办相关活动，其中大部分都可以在网上免费获得。然而，在执行其激励和教育的使命时，团队面临着来自内部和外部的安全威胁。在加入 Project Galileo 前，他们存在网站长时间宕机的问题，这限制了向公众提供教育资源和推广活动的能力。

开始 Zero Trust 之旅

他们在 2022 年 8 月申请加入 Project Galileo，很快就得到了项目合作伙伴的批准。该组织负责维护和构建技术基础设施的工程师表示：“我们认识到 Cloudflare 在新兴的 Zero Trust /安全 DNS 市场中拥有领先和突出地位，并且很高兴能找到 Project Galileo 。我们立即看到该计划将如何更容易保护我们的环境。”

他们的团队规模较小，没有足够的预算或人员配备来建立完整的安全运营中心(SOC)，因此通过 Project Galileo 提供的工具有助于填补这一空白。例如，Cloudflare DNS 简化了支持远程办公人员所需的更改过程。该工程师表示：“Cloudflare 让我这个单枪匹马的 IT 团队能够管理一个全球性组织每天面临的威胁。”

用户友好的界面也有助于处理网站的安全性；这位工程师发现，使用 Cloudflare 仪表板进行 DNS 和 Zero Trust 相关操作比他使用过的其他安全工具更直观。

像许多其他非营利组织一样，该组织是一个混合型的工作场所。作为其项目和公共宣传工作的一部分，员工需要能够以适当的权限级别连接到数据和应用程序。在采用 Zero Trust 工具之前，IT 工单的主要原因是无法访问资源。这偶尔会给重要的截止日期带来问题，比如面对面的活动。

该组织的工程师补充说：“Cloudflare Zero Trust 通过提供安全、可审计的工作资源访问来保护我们的网络和移动员工。”

入门体验

他们的网站每月收到数百万请求，独立访问者超过 10 万。在实施 Zero Trust 架构的前三个月内，他们使用 Cloudflare 工具阻止了超过 66 次安全威胁，4131 个恶意 DNS 请求。

他们认为特别有用的资源包括：

下一步

该组织希望继续实施更多工具，在 Zero Trust 之旅中走得更远。未来的目标包括能够阻止个人设备对 SaaS 应用程序的访问，例如 Google Driver 或 Box，从而减少一个需要担心的攻击手段。

该组织的工程师表示，“如果没有 Cloudflare，我将很难为我们的混合员工执行 IT 功能。Cloudflare DNS 和 Zero Trust 使我能够展望一个没有 Microsoft 服务器的未来，并将这些资金重新分配到软件和编码工作中，以扩展我们的文化项目。”