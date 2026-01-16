在争相利用新技术的竞争中，应用现代化将为创新奠定稳定、灵活的基础，这个过程具有颠覆性意义。

在《2026 年 Cloudflare 应用创新报告》中，我们对超过 2,300 位全球范围的企业领导者进行了调查，以了解为什么应用现代化不再只是一项 IT 目标，而是保持竞争优势的关键。

掌握了应用现代化流程的领先企业都发现：

最新的基础设施是成功部署 AI 的关键。领军企业的 AI 采用成功率是其他企业的 3 倍。

对 AI 的认知已从普及采用转向深度集成。91% 的领军企业表示，已将 AI 集成到现有产品组合。

安全是显著放大增长的因素。当安全与应用现代化保持一致时，企业达到高级 AI 成熟度的可能性是其他企业的 4 倍。

。当安全与应用现代化保持一致时，企业达到高级 AI 成熟度的可能性是其他企业的 4 倍。 化繁为简是制胜法宝。领军企业正积极整合技术栈，85% 的领导者将积极削减冗余工具和影子 IT，以提高行动速度。

欢迎下载报告，了解如何实现快速、规模化创新。