新しいテクノロジーを活用する競争において、アプリケーションのモダナイゼーション、つまりイノベーションを実現するための安定的で柔軟な基盤を構築するプロセスは、ゲームチェンジャーとなります。

当社の 2026年Cloudflareアプリイノベーションレポート では、2,300人以上のグローバル企業リーダーを対象に、アプリケーションのモダナイゼーションが単なるIT目標ではなく、競争優位性を維持するための鍵になっている理由を明らかにしました。

このモダナイゼーションのプロセスをマスターした先進企業は、以下のような成果を上げています。

最新のインフラストラクチャはAI成功のゲートキーパー 。リーダーたちはAI活用で3倍の成功率を上げています。

AIに関する考え方は導入から統合へと変化。リーダーの91%がすでに既存のポートフォリオにAIを組み込んでいます。

セキュリティは成長の推進力。セキュリティとアプリケーションの取り組みが整合した場合、組織が高度なAI成熟度に達する可能性は4倍高くなります。

シンプルこそ正義。リーダーたちは技術スタックの統合に積極的に取り組んでおり、回答者の85%が重複するツールやシャドーITの削減を積極的に進めて、迅速な移行を実現しています。

レポートをダウンロードして、速度と規模でイノベーションを実現する方法をご覧ください。