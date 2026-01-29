En la carrera por aprovechar las nuevas tecnologías, el proceso de modernización de las aplicaciones — crear una base estable y flexible sobre la que innovar — es un factor decisivo.

En nuestro Informe de Cloudflare 2026 | Innovación en aplicaciones, encuestamos a más de 2300 líderes empresariales de todo el mundo para descubrir por qué la modernización de las aplicaciones ya no es solo un objetivo informático, sino la clave para mantener una ventaja competitiva.

Las organizaciones líderes que han dominado este proceso de modernización están descubriendo que:

Una infraestructura actualizada es un factor clave para el éxito de la IA. Los líderes obtienen una tasa de éxito 3 veces mayor con la IA.

La mentalidad en torno a la IA ha pasado de la adopción a la integración. El 91% de los líderes ya han integrado la IA en sus carteras existentes.

La seguridad es un multiplicador de crecimiento. Cuando los esfuerzos de seguridad y de aplicaciones están alineados, las organizaciones tienen 4 veces más probabilidades de alcanzar la madurez avanzada de la IA.

La simplicidad es ganadora. Los líderes están avanzando agresivamente para consolidar su pila tecnológica; el 85% está eliminando activamente las herramientas redundantes y la Shadow IT para poder avanzar más rápidamente.

