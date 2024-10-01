Cloudflare 的 Always Online™ 功能可以缓存您的网站的静态版本，通过其与 Internet Archive 的集成，在您的源服务器失去响应的情况下，保持您的网站可用。
通过 Always Online，Cloudflare 将提供缓存网站的有限副本，为您保持您最受欢迎的页面在线。
Internet Archive 目前使用以下用户代理：
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML，例如 Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/605.1.15了解更多。
在 Cloudflare 仪表板内可一键启用或禁用 Always Online。了解更多。
当 Internet Archive 集成启用时，Cloudflare 会告诉 Internet Archive 要抓取哪些页面以及抓取的频率。
抓取频率根据客户的 Cloudflare 计划而有所不同：
Free 计划：每 30 天抓取一次网站。
Pro 计划：每 15 天抓取一次网站。
Business 和 Enterprise 计划：每 5 天抓取一次网站。了解更多。