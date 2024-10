Agent utilisateur

Internet Archive utilise actuellement l'agent utilisateur suivant :

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, comme Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/605.1.15

Activation et désactivation du service Always Online

Always Online peut être activé et désactivé sur simple clic d'un bouton du tableau de bord Cloudflare.

Fréquence d'indexation

Lorsque l'intégration Internet Archive est activée, Cloudflare indique à Internet Archive les pages à indexer et à quelle fréquence le faire.

Les fréquences d'indexation varient en fonction de l'offre Cloudflare de vos clients :

Offre gratuite : les sites Web sont indexés une fois tous les 30 jours.

Offre Pro : les sites Web sont indexés une fois tous les 15 jours.

Offres Business et Enterprise : les sites Web sont indexés une fois tous les 5 jours. En savoir plus.