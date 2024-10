Always Online

Mit der Cloudflare-Funktion Always Online™ wird eine statische Version einer Website mittels der Integration mit dem Internet Archive zwischengespeichert, sodass die Website auch dann noch erreichbar ist, wenn der Ursprungsserver nicht mehr reagiert.

Dank Always Online ist Cloudflare in der Lage, in begrenztem Umfang eine Kopie der zwischengespeicherten Website bereitzustellen, sodass die beliebtesten Seiten für Besucher der Site weiterhin abrufbar sind.