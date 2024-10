Always Online

Always Online™ di Cloudflare è una funzionalità che memorizza nella cache una versione statica del sito Web grazie all'integrazione con Internet Archive, che fa sì che il sito Web resti disponibile nel caso in cui il server di origine non risponda.

Con Always Online, Cloudflare servirà una copia limitata del sito Web memorizzato nella cache per mantenere le pagine più popolari online per i visitatori.