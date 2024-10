Agente de usuário

O Internet Archive atualmente usa o seguinte agente de usuário:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/605.1.15 Saiba mais.

Ativar e Desativar o Always Online

O Always Online pode ser ativado e desativado com apenas um clique em um botão no Painel de controle da Cloudflare. Saiba mais.

Frequência do crawler

Quando a integração do Internet Archive está habilitada, a Cloudflare informa ao Internet Archive quais páginas devem ser rastreadas por crawlers e com que frequência.

As frequências de rastreamento variam de acordo com o plano da Cloudflare:

Plano gratuito: os sites são rastreados uma vez a cada 30 dias.

Plano Pro: os sites são rastreados uma vez a cada 15 dias.

Planos Business e Enterprise: os sites são rastreados uma vez a cada 5 dias. Saiba mais.