Защита гибридной работы включает в себя множество дисциплин безопасности и требует внимания и взаимодействия от всех участников бизнеса.
Узнайте, как Cloudflare решает ваши задачи и упрощает ключевые процессы безопасности.
Упростите сложные и перегруженные сети VPN с помощью более современного и масштабируемого подхода, включающего:
Cloudflare Access
Обеспечьте сторонним сотрудникам первоклассные возможности быстрого и безопасного доступа к приложениям, используя:
Cloudflare Access
Расширьте возможности контроля Zero Trust на конфиденциальные ресурсы инфраструктуры без нарушения рабочих процессов разработчиков, используя следующие решения:
Cloudflare Access
Многоуровневая защита за пределами почтового ящика — обеспечение безопасности приложений для электронной почты, обмена SMS и совместной работы с использованием следующих сервисов Cloudflare:
Защита электронной почты от Cloudflare
Cloudflare Zero Trust
Обеспечьте защиту от вредоносного ПО с исключительной скоростью и последовательностью по всему миру, используя следующие решения:
Cloudflare Gateway
Cloudflare Browser Isolation (изоляция браузера)
Контролируйте доступ к SaaS-приложениям и инструментам на основе ИИ и их работу, используя следующие решения:
Cloudflare CASB
DLP от Cloudflare
Обеспечьте себе возможность отслеживать и контролировать конфиденциальные данные и исходный код в Интернете, SaaS и частных приложениях, используя следующие решения:
Cloudflare Zero Trust
Предотвращайте фишинг и нейтрализуйте самые опасные угрозы с помощью многофакторной аутентификации, соответствующей FIDO2, и Zero Trust, используя следующие решения:
Cloudflare Access
Наша компонуемая платформа и сеть упрощают защиту любого соединения, поэтому пользователи любых устройств в любом месте могут оставаться в безопасности и продуктивно использовать приложения, Интернет и инфраструктуру.
Охватите полный спектр требований к безопасности и сетевому подключению, используя широкие возможности совместимости и настраиваемые сервисы.
Обеспечьте непревзойденное удобство использования благодаря отказоустойчивой глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95 % пользователей Интернета.
Мы проксируем примерно 20 % веба и блокируем ~227 млрд угроз ежедневно. Мы помогаем вам эффективно маршрутизировать трафик и предотвращать больше атак.
Объедините возможности безопасного доступа к сервису (SASE) / Zero Trust на единой платформе и плоскости управления Cloudflare для снижения совокупной стоимости владения.
Как оценить платформы SASE для высокоприоритетных сценариев использования
Компании Canva требовался эффективный способ управления и защиты использования приложений в глобальной базе пользователей, состоящей из 3500 сотрудников и множества сторонних исполнителей.
С помощью Cloudflare Access, службы ZTNA компании Cloudflare, командам безопасности Canva стало гораздо проще подключать и отключать новых пользователей, а также отслеживать их сетевую активность.