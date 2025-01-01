Cloudflare отмечена в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории «SASE от одного поставщика». Объявление >

Безопасность гибридной работы с помощью Cloudflare

Ознакомьтесь с конкретными случаями использования для защиты гибридной работы, которые могут быть реализованы с помощью наших облачно-ориентированных сервисов.
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Защита гибридной работы включает в себя множество дисциплин безопасности и требует внимания и взаимодействия от всех участников бизнеса.

Узнайте, как Cloudflare решает ваши задачи и упрощает ключевые процессы безопасности.

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Примеры использования
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Замените свой VPN

Упростите сложные и перегруженные сети VPN с помощью более современного и масштабируемого подхода, включающего:

  • Cloudflare Access

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Защита доступа для сторонних пользователей

Обеспечьте сторонним сотрудникам первоклассные возможности быстрого и безопасного доступа к приложениям, используя:

  • Cloudflare Access

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Предоставление привилегированного доступа к инфраструктуре

Расширьте возможности контроля Zero Trust на конфиденциальные ресурсы инфраструктуры без нарушения рабочих процессов разработчиков, используя следующие решения:

  • Cloudflare Access

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Защита от комбинированного фишинга

Многоуровневая защита за пределами почтового ящика — обеспечение безопасности приложений для электронной почты, обмена SMS и совместной работы с использованием следующих сервисов Cloudflare:

  • Защита электронной почты от Cloudflare

  • Cloudflare Zero Trust

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Веб-безопасность для удаленных сотрудников

Обеспечьте защиту от вредоносного ПО с исключительной скоростью и последовательностью по всему миру, используя следующие решения:

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare Browser Isolation (изоляция браузера)

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Обнаружение теневых ИТ

Контролируйте доступ к SaaS-приложениям и инструментам на основе ИИ и их работу, используя следующие решения:

  • Cloudflare CASB

  • DLP от Cloudflare

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Защита конфиденциальных данных

Обеспечьте себе возможность отслеживать и контролировать конфиденциальные данные и исходный код в Интернете, SaaS и частных приложениях, используя следующие решения:

  • Cloudflare Zero Trust

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Активируйте устойчивый к фишингу MFA

Предотвращайте фишинг и нейтрализуйте самые опасные угрозы с помощью многофакторной аутентификации, соответствующей FIDO2, и Zero Trust, используя следующие решения:

  • Cloudflare Access

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Почему Cloudflare

Connectivity cloud от Cloudflare упрощает обеспечение безопасности работы в гибридном режиме

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Наша компонуемая платформа и сеть упрощают защиту любого соединения, поэтому пользователи любых устройств в любом месте могут оставаться в безопасности и продуктивно использовать приложения и Интернет.

Наша компонуемая платформа и сеть упрощают защиту любого соединения, поэтому пользователи любых устройств в любом месте могут оставаться в безопасности и продуктивно использовать приложения, Интернет и инфраструктуру.

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
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Компонуемая архитектура

Охватите полный спектр требований к безопасности и сетевому подключению, используя широкие возможности совместимости и настраиваемые сервисы.

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Производительность

Обеспечьте непревзойденное удобство использования благодаря отказоустойчивой глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95 % пользователей Интернета.

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Сбор и анализ информации

Мы проксируем примерно 20 % веба и блокируем ~227 млрд угроз ежедневно. Мы помогаем вам эффективно маршрутизировать трафик и предотвращать больше атак.

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Одна платформа, одна сеть

Объедините возможности безопасного доступа к сервису (SASE) / Zero Trust на единой платформе и плоскости управления Cloudflare для снижения совокупной стоимости владения.

Как оценить платформы SASE для высокоприоритетных сценариев использования

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Компания Canva использует Cloudflare для защиты
своих гибридных сотрудников численностью более 3500 человек

Компании Canva требовался эффективный способ управления и защиты использования приложений в глобальной базе пользователей, состоящей из 3500 сотрудников и множества сторонних исполнителей.

С помощью Cloudflare Access, службы ZTNA компании Cloudflare, командам безопасности Canva стало гораздо проще подключать и отключать новых пользователей, а также отслеживать их сетевую активность.

«Cloudflare Access избавил нас от необходимости разрабатывать собственную систему авторизации и контроля доступа (IAM)… Здесь, в CanvaWorld мы хотели дать сотрудникам разные уровни доступа, и Access позволяет легко это реализовать».

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