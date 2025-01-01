Субобработчики Cloudflare

В рамках предоставления своих услуг Cloudflare полагается на субобработчиков. Любой субобработчик, обрабатывающий персональные данные наших клиентов, проходит тщательную проверку на предмет информационной безопасности и конфиденциальности.
Если у вас есть вопросы по поводу этих условий или каких-либо других аспектов, касающихся Cloudflare, свяжитесь с нами:
+1 (650) 319-8930
Cloudflare, Inc.
101 Townsend St,
San Francisco, CA 94107
USA
privacyquestions@cloudflare.com
Вы можете подписаться на нашу RSS-ленту, чтобы получать оповещения всякий раз, когда мы вносим изменения в этот список субобработчиков.