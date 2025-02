The British Beekeepers Association (BBKA) é uma instituição de caridade que representa 25 mil apicultores amadores e visa elevar os padrões da apicultura. Fundado em 1874, o grupo é conhecido por seus programas educacionais, palestras e workshops.

Suas iniciativas incluem:

Promover a importância das abelhas e da polinização

Educar sobre o ofício da apicultura

Campanha contra o uso de neonicotinoides, uma classe de inseticidas

Apoiar pesquisas relacionadas às abelhas, como saúde e comportamento das abelhas

Um programa recente envolveu a recepção de estudantes para visitas ao apiário localizado no Centro Nacional de Apicultura em Warwickshire. Diane Drinkwater, presidente do comitê executivo, observa: “Isso nos permite compartilhar nosso amor pelas abelhas com crianças em idade escolar e complementa nossos recursos on-line”. No site da BBKA, “Bees in the Curriculum” fornece planilhas e ideias de atividades para as escolas incorporarem aos planos de aula.

Outra maneira de se envolver com o público por meio de seu site é por meio de um “mapa de enxame” de apicultores membros que dão conselhos sobre abelhas e organizam a coleta de enxames.

Se defender contra ataques de bots

A BBKA se inscreveu no Projeto Galileo em maio de 2022, depois de experimentar um aumento no tráfego de bots. O consultor técnico de TI e segurança da web, Mark Oakley, comenta que estava curioso para ver que proteção o programa poderia fornecer para a associação. Ele estava familiarizado com a importância da segurança cibernética depois que um ataque DDoS os tirou do ar em 2016; a instituição de caridade também foi alvo de algumas tentativas malsucedidas de comprometimento do e-mail empresarial.

Após a integração, Oakley e sua equipe ficaram muito mais conscientes da quantidade de tráfego de bots que estavam enfrentando e rapidamente prepararam suas defesas. “A Cloudflare nos deu a garantia de que esse tráfego estava sendo bloqueado”, disse Oakley.

Expansão para ferramentas Zero Trust

Após o anúncio da Impact Week 2022 de que os produtos Zero Trust estavam sendo adicionados ao Projeto Galileo, a BBKA adicionou medidas para proteger sua rede, funcionários, curadores e voluntários.

Até agora, a BBKA está usando o pacote Cloudflare One Zero Trust para:

Bloquear o acesso a sites de malware para funcionários no escritório por meio do Cloudflare Gateway

Proteger as conexões de celular dos curadores e voluntários incentivando o uso do WARP

Defender-se contra ataques de phishing direcionados a funcionários, administradores e voluntários com a proteção de e-mail Area 1

Oakley aprecia particularmente o recurso de isolamento do navegador remoto para reduzir os riscos de clicar em links em e-mails. “Em menos de quinze dias desde a implantação, ele estava bloqueando e-mails comerciais do tipo comprometimento que se passavam por pessoas importantes da BBKA”, comenta ele. “Ter a Cloudflare instalada nos dá a garantia de que estamos tomando medidas para nos proteger dos perigos de estarmos conectados à internet.”