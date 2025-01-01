英國養蜂人協會 (BBKA) 是一個代表 25,000 名養蜂愛好者的慈善機構，旨在提高養蜂的標準。該組織成立於 1874 年，以教育計畫、講座和研討會而聞名。

他們的舉措包括：

提倡蜜蜂和授粉的重要性

提供養蜂技術教育

開展使用新煙鹼類殺蟲劑（一類殺蟲劑）的抗議活動

支援蜜蜂相關研究，例如，蜜蜂健康和行為研究

最近的一項計畫是歡迎學生參觀位於瓦立克郡國家養蜂中心的養蜂場。執行委員會主席 Diane Drinkwater 說，「透過此課程，我們不僅能夠跟中小學生們分享我們對蜜蜂的熱愛，還對線上資源進行了完善。」在 BBKA 網站上，「課程中的蜜蜂」為學校提供了納入教學方案的工作表和活動創意。

他們透過網站與公眾互動的另一種方式就是透過養蜂人成員的「蜂群地圖」，他們會提供有關蜜蜂的建議並安排聚集蜂群。

抵禦傀儡程式攻擊

BBKA 在經歷了傀儡程式流量的增長後，於 2022 年 5 月申請加入 Galileo 專案。技術 IT 和 Web 安全顧問 Mark Oakley 表示，他很想知道該計畫能為協會提供什麼樣的�保護。在 2016 年發生一起導致離線的 DDoS 攻擊後，他認識到了網路安全的重要性；該慈善機構也曾遭遇一些未得逞的企業電子郵件入侵。

加入計畫後，Oakley 及其團隊對正在遭受的傀儡程式流量有了更清楚的認識，並快速建立了防禦。「Cloudflare 向我們保證，這些流量正在遭到封鎖。」Oakley 說。

擴展到 Zero Trust 工具

我們於 2022 年 Impact Week 發佈公告，將 Zero Trust 產品加入了 Galileo 專案，然後，BBKA 隨之增強了對網路、員工、信任者和志工的保護措施。

到目前為止，BBKA 使用 Cloudflare One Zero Trust 套件來：

透過 Cloudflare Gateway 防止在職員工存取惡意軟體網站

透過鼓勵使用 WARP 保護信任者和志工的行動電話連線

透過 Area 1 電子郵件保護抵禦針對員工、信任者和志工的網路釣魚攻擊

Oakley 特別讚賞了遠端瀏覽器隔離功能，因為它能夠降低點選電子郵件中連結的風險。「在部署後不到兩週的時間，它封鎖了模擬 BBKA 重要人員的企業電子郵件入侵類型電子郵件，」他評論道。「透過部署 Cloudflare，我們可確保採取的措施能夠保護自己免遭被連線至網際網路的風險。」