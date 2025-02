La British Beekeepers Association (BBKA, l'association des apiculteurs britanniques), un organisme caritatif représentant 25 000 apiculteurs amateurs, cherche à développer l'univers de l'apiculture. Fondé en 1874, le groupe est connu pour ses programmes de formation, ses conférences et ses ateliers.

Il poursuit ses objectifs par le biais des initiatives suivantes :

Promouvoir l'importance des abeilles et de la pollinisation.

Éduquer la population quant aux traditions apicoles.

Faire campagne contre l'utilisation des néonicotinoïdes (une classe d'insecticides).

Soutenir la recherche concernant les abeilles, par exemple sur leur santé et leur comportement.

Un programme récent impliquait l'accueil d'étudiants pour visiter le rucher du National Beekeeping Centre (centre national apicole) du Warwickshire. Comme le remarque Diane Drinkwater, présidente du conseil exécutif : « Ce programme nous permet de partager notre amour des abeilles avec des écoliers et vient compléter nos ressources en ligne ». Sur le site web de la BBKA, la section « Bees in the Curriculum » (les abeilles dans le programme scolaire) propose aux écoles des fiches d'exercices et des idées d'activités à intégrer aux plans de cours.

L'un des autres moyens d'interaction avec le public sur le site web est la « carte des essaims ». Alimentée par les apiculteurs membres, elles donne des conseils sur les abeilles et permet de s'organiser pour recueillir les essaims.

Défense contre les attaques de bots

La BBKA a demandé à intégrer le projet Galileo en mai 2022, après avoir constaté une augmentation du trafic lié aux bots. Mark Oakley, consultant en sécurité web et en informatique technique, commente qu'il était curieux de voir quelle protection pouvait offrir à l'association. Il connaissait l'importance de la cybersécurité depuis qu'une attaque DDoS avait mis hors ligne le site de la BBKA en 2016. L'organisme caritatif avait également été la cible de plusieurs tentatives (heureusement infructueuses) de compromission du courrier électronique professionnel (Business Email Compromise, BEC).

Après l'intégration, Oakley et son équipe ont davantage pris conscience du trafic de bots auquel ils faisaient face et ont rapidement mis en place leurs défenses. « Cloudflare nous a rassurés sur le fait que ce trafic allait être bloqué », précise Oakley.

Passage aux outils Zero Trust

Après l'annonce de l'Impact Week 2022 informant le public de l'ajout des produits Zero Trust au projet Galileo, la BBKA a ajouté plusieurs mesures pour protéger son réseau, ses collaborateurs, ses administrateurs et ses bénévoles.

Jusqu'ici, la BBKA utilise la suite Zero Trust Cloudflare One pour :

Bloquer l'accès aux sites de logiciels malveillants pour le personnel en présentiel via Cloudflare Gateway.

Sécuriser les connexions des téléphones mobiles des administrateurs et des bénévoles en encourageant l'usage de WARP.

Se défendre contre les attaques de phishing visant les collaborateurs, les administrateurs et les bénévoles grâce à la protection du courrier électronique Area 1.

Oakley apprécie particulièrement la capacité d'isolement de navigateur à distance permettant de réduire les risques de clics sur des liens contenus dans les e-mails. « Moins d'une quinzaine après son déploiement, la solution bloquait des e-mails de type BEC se faisant passer pour des acteurs clés de la BBKA », commente-t-il. « Avoir Cloudflare en place nous rassure sur le fait que nous prenons des mesures pour nous protéger contre les dangers liés à la connexion à Internet. »